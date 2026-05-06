 24hod.sk    Zo zahraničia

06. mája 2026

Kuba obvinila amerického ministra zahraničných vecí Rubia zo lži o ropnej blokáde


Kubánska vláda tvrdí, že americké sankcie spôsobujú krajine vážnu energetickú krízu.



6.5.2026 (SITA.sk) - Kubánska vláda tvrdí, že americké sankcie spôsobujú krajine vážnu energetickú krízu.

Kuba v utorok obvinila amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia z klamstva po tom, čo odmietol tvrdenia, že Spojené štáty uplatňujú voči ostrovu ropnú blokádu. Havana tvrdí, že americký tlak výrazne prehlbuje energetickú krízu v krajine.



Rozhodol sa klamať


Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez reagoval na Rubiove vyjadrenia ostrou kritikou. „Marco Rubio sa jednoducho rozhodol klamať,“ napísal na sociálnej sieti X.


Zároveň dodal, že šéf americkej diplomacie „protirečí prezidentovi aj hovorkyni Bieleho domu“.



Blokáda neexistuje


Rubio počas tlačového brífingu v Bielom dome totiž uviedol, že „v podstate neexistuje žiadna ropná blokáda Kuby“. Tvrdil, že Kuba v minulosti dostávala bezplatnú ropu z Venezuely a časť z nej následne predávala za hotovosť.


„Jediná blokáda, ktorá nastala, je tá, že Venezuelčania sa rozhodli, že už vám nebudú dávať ropu zadarmo,“ povedal.



Škody a utrpenie


Kuba čelí energetickej kríze od januára, keď americké sily zadržali venezuelského prezidenta Nicolása Madura a Washington pohrozil clami krajinám dodávajúcim ostrovu ropu.


Spojené štáty zároveň začiatkom mája oznámili ďalšie sankcie voči kubánskemu energetickému sektoru.


Rodríguez v súvislosti s tým vyhlásil, že Rubio „veľmi dobre vie, aké škody a utrpenie dnes spôsobuje kubánskemu ľudu“. Washington zatiaľ povolil len jednorazové dodanie ruskej ropy na Kubu koncom marca.




Zdroj: SITA.sk - Kuba obvinila amerického ministra zahraničných vecí Rubia zo lži o ropnej blokáde © SITA Všetky práva vyhradené.

Od superpočítača po umelú inteligenciu. Atos prináša inovácie pod novým menom
Stavebný úrad v košickom Starom Meste je zatvorený, príčinou je odstávka vody

