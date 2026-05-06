Streda 6.5.2026
Meniny má Hermína
Od superpočítača po umelú inteligenciu. Atos prináša inovácie pod novým menom
Tagy: PR Superpočítač Umelá inteligencia
6.5.2026 (SITA.sk) - Najvýkonnejší superpočítač, ako aj bezpečná umelá inteligencia v podnikovom prostredí.
Najvýkonnejší superpočítač, ktorý slovenským vedcom umožní realizovať výskum na špičkovej úrovni, ako aj bezpečná umelá inteligencia v podnikovom prostredí. Tieto projekty boli na Slovensku spojené so spoločnosťou Eviden Slovakia s.r.o. Tá už dnes pôsobí pod obchodným menom Atos Slovakia s.r.o.
"Zmenili sme obchodný názov, no nie zameranie. Naďalej budeme našim partnerom a zákazníkom poskytovať kvalitné digitálne služby, inovácie a riešenia. Ako Atos Slovakia im ako spoľahlivý partner pomôžeme udržateľne rásť a napredovať," hovorí Martin Sůra, generálny riaditeľ spoločnosti Atos Slovakia s.r.o.
Spoločnosť pôsobila na Slovensku pod obchodným menom Eviden Slovakia od júla 2023. K zmene na Atos Slovakia došlo v apríli 2026 v rámci internej reorganizácie skupiny Atos. Ostatné identifikačné údaje spoločnosti, ako i telefónne kontakty zostali nezmenené.
Atos sa ešte ako Eviden podieľal na dodávke superpočítača Perun, ktorý Slovenská akadémia vied koncom apríla slávnostne uviedla do prevádzky. Superpočítač výrazne posilní výpočtové kapacity Slovenska. Stroj je postavený na pokročilej platforme BullSequana XH3000 od francúzskej spoločnosti Bull. Okrem vysokého výkonu patrí aj medzi energeticky najefektívnejšie superpočítače sveta.
Atos už pod novým menom prichádza aj so strategickou iniciatívou, zameranou na bezpečné a riadené nasadzovanie agentickej umelej inteligencie v podnikových prostrediach. Kľúčovým princípom je pritom suverenita, teda aby si organizácie zachovali plnú kontrolu nad svojimi dátami, modelmi a prostrediami.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Od superpočítača po umelú inteligenciu. Atos prináša inovácie pod novým menom © SITA Všetky práva vyhradené.
