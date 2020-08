Kubalík vytvoril nový rekord NHL, nováčik bol ústrednou postavou pri víťazstve Chicaga (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.8.2020 (Webnoviny.sk) - Počas sobotňajšieho reštartu zámorskej hokejovej NHL 2019/2020, ktorú v polovici marca pozastavila pandémia koronavírusu, bol ústrednou postavou český útočník Chicaga Blackhawks Dominik Kubalík . Dvadsaťštyriročný rodák z Plzne sa na víťazstve "čiernych jastrabov" nad domácim "olejármi" 6:4 v úvodnom dueli predkola play-off podieľal dvomi gólmi, ku ktorým pridal tri asistencie."Na ľade som sa cítil veľmi dobre, všetko mi vychádzalo. Jasné, že mám po takomto zápase radosť, ale bolo to iba úvodné stretnutie. Takto musíme pokračovať ďalej," vyhlásil päťbodový Kubalík, ktorý pri premiére v play-off vytvoril nový rekord NHL v produktivite nováčikov.Kubalík mal pred prerušením profiligy na konte 30 gólov a 16 asistencií a patrí do užšieho okruhu adeptov na Calderovu trofej určenú pre najlepšieho nováčika. Po záverečnej siréne ho pochválil aj jeden z najskúsenejších hráčov Chicaga, 32-ročný center prvého útoku Jonathan Toews . "Myslím si, že hneď od začiatku ukázal šikovnosť pri hľadaní voľných priestorov. Páči sa mi, ako pohotovo vie upratať puky do bránky," poznamenal dvojnásobný olympijský šampión v drese Kanady z Vancouveru 2010 a Soči 2014.