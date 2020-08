Peter Sagan nedokončil Strade Bianche, triumfu sa konečne dočkal Wout van Aert

Obrovská dávka satisfakcie

Vleutenová pre prach poriadne nič nevidela

2.8.2020 (Webnoviny.sk) - Na uplynulých dvoch ročníkoch cyklistických pretekov Strade Bianche skončil Belgičan Wout van Aert v oboch prípadoch tretí. Pretekár tímu Jumbo-Visma sa však v sobotu konečne dočkal triumfu na spomenutej talianskej klasike.Na trati okolo Sieny dlhej 184 km prišiel Van Aert do cieľa s náskokom 30 sekúnd pred domácim Davidem Formolom (UAE-Team Emirates), tretí bol s mankom 32 s Nemec Maximilian Schachmann z tímu Bora-Hansgrohe . Slovák Peter Sagan bol v početnej skupinke, ktorá napokon preteky nedokončila.Van Aert po naplnení víťaznej misie priznal, že triumf mu dodal obrovskú dávku satisfakcie. "Už po prvých pretekoch môžem túto sezónu označiť za úspešnú. Nechcel som prepásť príležitosť, na toto podujatie som sa skutočne veľmi sústredil a vyplatilo sa to. Predovšetkým na začiatku po takom dlhom čase bez súťaženia mi to v pelotóne vôbec nešlo. Postupne som sa však začal cítiť lepšie," vyhlásil 25-ročný Van Aert, ktorý na víťazstvo pretavil únik km pred cieľom.Belgicko sa vďaka Woutovi van Aertovi vyšvihlo na 1. miesto poradia najúspešnejších krajín na Strade Bianche do spoločnosti Švajčiarska, ktoré má na konte rovnako tri triumfy zásluhou Fabiana Cancellaru z rokov 2008, 2012 a 2016. Van Aert je tretím belgickým víťazom po Philippovi Gilbertovi (2011) a Tiesjovi Benootovi (2018).Aj v ženskej časti sa z triumfu radoval zástupca z Beneluxu, konkrétne Holanďanka Annemiek van Vleutenová . Tá bola veľmi rada, že v horúcom počasí preteky vôbec dokončila. "Asi po 90 kilometroch som si myslela, že sa preteky pre mňa končia. Nohy ma neposlúchali tak, ako by som chcela. Našťastie, moja tímová kolegyňa Amanda Sprattová to vzala na seba, zvýšila rýchlosť našej skupiny a potom mi náš športový riaditeľ zakričal: ´Annemiek, je čas´. Na štrkových úsekoch som pre prach poriadne nič nevidela, ale víťazstvo je krásne," skonštatovala skúsená 37-ročná Van Vleutenová.