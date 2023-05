Kubina: Neexistuje iná osoba na Slovensku alebo v zahraničí ako Kočner, ktorá by mala motív zavraždiť Kuciaka

Iná osoba s motívom neexistuje

Milión eur ako náhrada škody

Kočnerovi a Zsuzsovej doživotie

12.5.2023 (SITA.sk) - Pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku v piatok pokračujú záverečné reči procesných strán v kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku Právny zástupca rodičov zavraždeného novinára Peter Kubina v rámci svojej reči zdôraznil, že sa bezvýhradne pripája k záverečnej reči prokurátorov, ktorá konštatovala vinu obžalovaného podnikateľa Mariana Kočnera. Poškodených v oboch spojených trestných veciach podľa Kubinu spája, že sa v istej fáze svojho profesionálneho života stretli so záujmami Mariana Kočnera a on ich vnímal ako hrozbu. Práve Kuciak pritom podľa neho svojou investigatívnou činnosťou najviac a najdlhšie ohrozoval záujmy obžalovaného. Pripomenul pri tom kauzy ako zmenky, Technopol, Donovaly alebo Unifarma.Pokiaľ ide o vinu Mariana Kočnera a spoluobžalovanej Aleny Zsuzsovej v prípade vraždy novinára, preukazuje ju podľa Kubinu napríklad ich zdokumentované stretnutie deň po vražde 22. februára 2018 alebo napríklad šifrovaná komunikácia, ktorá vrcholila práve v dňoch pred vraždou novinára."Neexistuje iná osoba na Slovensku alebo v zahraničí, ktorá by mala motív zavraždiť Jána Kuciaka," povedal Kubina na margo Mariana Kočnera.Vykonaným dokazovaním boli podľa Kubinu zdôveryhodnené výpovede kľúčových svedkov Zoltána Andruskóa alebo Petra Tótha. "Výpovede svedkov boli konzistentné s ich výpoveďami z prípravného konania a boli potvrdzované dokazovaním na hlavnom pojednávaní," vyhlásil Kubina. Na základe toho požaduje pre rodičov Kuciaka od obžalovaných náhradu škody vo výške jeden milión eur.Prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry navrhli v záverečných rečiach v utorok 9. mája obžalovaným Marianovi Kočnerovi a Alene Zsuzsovej doživotné tresty väzenia, a tiež tresty prepadnutia majetku. Dušanovi Kracinovi , ktorý je obžalovaný v prípade prípravy vrážd, navrhli prokurátori trest 25 rokov väzenia a spoluobžalovanému Darkovi Dragičovi trest 17 rokov väzenia. Súd by rozsudok mohol vyniesť v piatok 19. mája