Prezidentka Čaputová predstaví mená ministrov úradníckej vlády, premiérom bude Ódor

12.5.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová v piatok predstaví ministrov úradníckej vlády. Nástupcom premiéra Eduarda Hegera Demokrati ) sa stane Ľudovít Ódor , ktorý pôsobil ako viceguvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Budúci líder úradníckej vlády v relácii televízie TA3 Tak Takto?! uviedol, že priority úradníckej vlády sa pohybujú v krátkodobom horizonte. „Budeme riešiť všetky akútne problémy, ktoré sú na ministerstvách, či už spojené s plánom obnovy a krízami, ktoré ovplyvňujú život na Slovensku a v domácnostiach. Pre mňa je priorita aj to, aby sme do budúcnosti pripravili taký štátny rozpočet, ktorý bude v rámci možností najlepší. Myslím si, že vieme urobiť všetko pre to, aby sme priniesli možnosti pre budúcu vládu," vyhlásil Ódor s tým, že sa stretne so všetkými politickými stranami, ktoré sú ochotné diskutovať o súčasných problémoch na Slovensku, ako aj o budúcnosti Slovenska.„Urobím maximum pre to, aby som získal čo najväčšiu podporu pre vládny program. Ľudia si zaslúžia, aby sa hovorilo o témach, ktoré sú pre nich relevantné," dodal Ódor.