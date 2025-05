Kubina: Z komunikácie čurillovcov s obhajcom nevyplýva trestná činnosť, nebude ani súčasťou spisu

Účastníci boli označovaní za obludy, čelili aj vyšetreniam

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Kubina: Komunikácia nemala nikdy uniknúť

Komunikácia policajtov verejne známych ako čurillovci s ich právnym zástupcom Petrom Kubinom v chatovacích platformách má byť vyňatá z vyšetrovacieho spisu v trestnej veci týkajúcej sa policajtov, pretože ide o komunikáciu obvinených s obhajcom.Navyše z nej nevyplýva podozrenie z akejkoľvek trestnej činnosti. Informoval o tom advokát Kubina na sociálnej sieti s tým, že o tom na základe námietky rozhodla Krajská prokuratúra v Bratislave. Pripomenul pritom, že komunikácia bola šírená rôznymi osobami v bulvárnych a dezinformačných médiách a na tlačovej konferencii podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara.„Na základe tejto komunikácie boli jej účastníci vo verejnom priestore označovaní za obludy a niektorí museli kvôli tomu čeliť aj disciplinárnym konaniam a podrobiť sa psychologickým vyšetreniam,“ zdôraznil Kubina. Ako ďalej uviedol, obhajoba v tejto súvislosti namietala, že ide o dôvernú komunikáciu obvinených s ich obhajcom, ktorá nemôže byť používaná ako dôkaz v trestnom konaní a nemá čo hľadať vo vyšetrovacom spise.Rozhodnutie prokuratúry o jej vyňatí preto vítajú. „Na druhej strane, škoda nám už bola spôsobená, a to nesprávnym úradným postupom vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby majora Lapina, ktorý namiesto toho, aby tento materiál nezahrnul do spisu a zničil hneď ako zistil, že ide o komunikáciu obvinených s obhajcom (teda hneď, ako ju dostal do rúk), tak ju nielenže nezákonne zahrnul do spisu, nechal znalecky preskúmať a držal ju tam až doteraz, ale ju aj rozposlal do iných konaní vedených inými vyšetrovateľmi Úradu inšpekčnej služby, kde k nej získali prístup rôzne neoprávnené osoby. Títo rovnako ako ich kolega ignorovali zákon a skutočnosť, že ide o dôvernú komunikáciu obvinených s ich obhajcom,“ uviedol Kubina.Ak by vyšetrovateľ Lapin postupoval v tejto veci zákonne od začiatku, komunikácia by sa podľa Kubinu nikdy nemohla stať súčasťou vyšetrovacieho spisu a nikdy by nemohla uniknúť do „spriaznených médií“. „Škoda spôsobená týmto nesprávnym úradným postupom bude v prvom rade zákonným spôsobom uplatnená voči štátu - ministerstvu vnútra. Zároveň budeme hľadať právne možnosti, ako žalovať aj tých, ktorí tento materiál vo verejnom priestore šírili alebo šíria,“ zdôraznil Kubina.Predseda vlády Robert Fico s podpredsedom parlamentu Tiborom Gašparom ešte začiatkom apríla na tlačovej konferencii poukázali na komunikácie čurillovcov, kde sa vulgárne vyjadrujú o predstaviteľoch aktuálnej vládnej moci.„To nevadí, že niekto rozpráva, že treba pozabíjať ústavných činiteľov SR?“ pýtal sa Fico. Gašpar v tejto súvislosti poukázal na údajný policajný záznam, podľa ktorého policajt Ján Čurilla uviedol, že sa necíti byť psychicky v poriadku a užíva lieky. Definovali ho tiež ako osobu „vysokej nenávisti voči nadriadeným, resp. vrcholným predstaviteľom“. „On by čím skôr mal čeliť tomu, či je vôbec spôsobilý byť policajtom,“ povedal Gašpar.