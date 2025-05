Starosta bol zadržaný priamo pri preberaní úplatku, súd rozhodol o jeho vzatí do väzby – FOTO

Hrozí mu až osem rokov za mrežami

Rozhodnutie nie je právoplatné

26.5.2025 (SITA.sk) - Príslušníci protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) v spolupráci so zásahovou jednotkou pohotovostného útvaru v Banskej Bystrici zadržali počas akcie s krycím názvom Starosta verejného činiteľa bezprostredne po prevzatí úplatku. Ako informoval Roman Hájek Prezídia Policajného zboru, podľa zistení polície si obvinený vyžiadal úplatok 80-tisíc eur „v súvislosti s výkonom svojej funkcie, konkrétne pri zabezpečovaní zmeny územného plánu a v súvislosti s územným a stavebným konaním v jednej z obcí na strednom Slovensku“. Zadržaný bol bezprostredne po prevzatí prvej časti úplatku, sumy 40-tisíc eur.Akcia Starosta sa uskutočnila ešte 21. mája. Verejný činiteľ bol obvinený zo zločinu prijímania úplatku, za uvedený skutok mu hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na tri roky až osem rokov. V piatok 23. mája rozhodol sudca Špecializovaného trestného súdu o vzatí obvineného do väzby z dôvodu obavy z ovplyvňovania svedkov.Hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu Katarína Kudjáková potvrdila, že sudca pre prípravné konanie rozhodol o vzatí do väzby J. Š., ktorý je obvinený zo zločinu prijímania úplatku.„Dôvodom väzby je obava z možného ovplyvňovania svedkov, teda kolúzna väzba. Sudca zamietol žiadosť obvineného o nahradenie väzby jeho písomným sľubom a písomný sľub neprijal. Sudca zamietol žiadosť obvineného o nahradenie väzby prevzatím záruky dôveryhodnej osoby a takúto záruku neprijal,“ uviedla Kudjáková.Doplnila, že sudca väzbu nad obvineným dohľadom probačného a mediačného úradníka nenahradil. „Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, keďže obvinený proti nemu podal sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR,“ dodala hovorkyňa.