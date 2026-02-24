Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 24.2.2026
 24hod.sk    Gala    Hudba

24. februára 2026

Kubínska hoľa sa premení na festivalové centrum: Zimný GRAPE prináša spojenie hôr a kvalitnej hudby


Festival Grape

Obľúbený Zimný GRAPE ohlásil svoj návrat na Kubínsku hoľu, kde v dňoch 6. až 7. marca ponúkne návštevníkom unikátnu kombináciu zimných športov a ...



velo_zimny grape 1 676x451 24.2.2026 (SITA.sk) - Obľúbený Zimný GRAPE ohlásil svoj návrat na Kubínsku hoľu, kde v dňoch 6. až 7. marca ponúkne návštevníkom unikátnu kombináciu zimných športov a špičkového hudobného programu. Podujatím bude fanúšikov sprevádzať známa tvár Hugo Hypetrain, ktorý sľubuje atmosféru "výletu" s horským vzduchom a snehom pod nohami.

 

Hudobný program pod taktovkou VELO stage


Centrálnym bodom podujatia sa stane VELO stage, ktorý je navrhnutý tak, aby návštevníci mohli plynule prejsť z lyžiarskeho svahu priamo na tanečný parket. Line-up pre piatok a sobotu sľubuje pestrý žánrový mix! Vystúpi slovenská stálica, skupina Para, modernú scénu zastúpi Porsche Boy a Wen a zahraničným hosťom bude britský drum & bassový producent 1991.

Zimný GRAPE nie je len o hudbe, ale aj o celkovom zážitku na horách. Značka VELO pripravila pre návštevníkov rozsiahlu zónu s aktivitami, kde si môžu otestovať svoju presnosť v hre corn hole (hádzanie vrecúšok) alebo na VELO strelnici, kde sa puky zhadzujú snehovými guľami.

Pre tých, ktorí hľadajú oddych, bude v sobotu v čase od 11:00 do 15:00 otvorená VELO Chillout zóna. Táto "oáza pokoja" sa bude nachádzať uprostred zjazdovky na pravej strane a ponúkne možnosť dočerpať sily pred večerným programom, prípadne využiť vouchery na nápoje a prémiové gastro.
 

Cesta k letnému festivalu vedie cez hory


Návštevníci majú počas zimnej edície jedinečnú šancu zabezpečiť si účasť aj na letnom festivale. Stačí navštíviť Hornú stanicu, kde bude umiestnený VELO Video Booth. Záujemcovia o výhru dvoch lístkov na Letný GRAPE (ZOO) musia vo Video Boothe vytvoriť video, zazdieľať ho na svojom Instagrame a ukázať hosteskám, ktoré ich zaradia do nedeľného žrebovania. Vzhľadom na to, že kapacita sa rýchlo napĺňa, organizátori upozorňujú na prebiehajúcu súťaž na sociálnych sieťach. Na profile VELO sa aktuálne hrá nielen o lístky na Zimný GRAPE, ale aj o exkluzívny balík zahŕňajúci ubytovanie pre 4 osoby s raňajkami.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Kubínska hoľa sa premení na festivalové centrum: Zimný GRAPE prináša spojenie hôr a kvalitnej hudby © SITA Všetky práva vyhradené.

Festival Grape
