Utorok 24.2.2026
Meniny má Matej
24hod.sk Kultúra Knižné novinky
24. februára 2026
Silný príbeh o odvahe, osudovosti a domoch, ktoré si pamätajú bolesť aj nádej
Zdieľať
Dom čarodejnice je knih pre všetkých, ktorí milujú historické romány s presahom, silnými hrdinkami a jemným tajomnom.
Keď Adrianna v súčasnosti prichádza do zanedbaného domčeka na norfolskom pobreží, nehľadá nič viac než pokoj. Potrebuje sa nadýchnuť, uniknúť pred vlastnými zlyhaniami, rozhodnutiami a chaosom, ktorý jej život priniesol. Dom má byť len dočasným útočiskom – miestom ticha, vetra od mora a samoty. No veľmi rýchlo sa ukáže, že toto miesto má vlastnú pamäť.
Pod uvoľnenými doskami podlahy Adrianna objaví staré zápisky. V záhrade narazí na zvláštne vyrezávaný kameň. Drobnosti, ktoré by inde pôsobili len ako zvláštne pozostatky minulosti, tu vytvárajú znepokojivý obraz. Dom akoby ju pozýval bližšie. Akoby čakal, kým ho niekto konečne vypočuje.
Druhá dejová línia nás prenesie do 17. storočia, do obdobia strachu, poverčivosti a honov na čarodejnice. Ursula je pôrodná babica a bylinkárka – žena so znalosťami, ktoré dedina potrebuje, no zároveň sa ich bojí. Žije sama, bez manžela a ochrany, na okraji spoločnosti. A to v čase, keď už len šepot o čarodejníctve môže znamenať rozsudok smrti.
Ursula nie je rebelka v modernom zmysle slova. Je tichá, rozvážna, no vnútorne pevná. Keď si ju všimne mocný lekár, stojí pred rozhodnutiami, ktoré môžu zachrániť jej život – alebo ho navždy zničiť. Clare Marchant veľmi presvedčivo zachytáva, aké krehké bolo postavenie žien v tejto dobe a ako málo stačilo, aby sa z rešpektu stal strach.
Autorka pracuje s dvoma časovými líniami citlivo a plynulo. Minulosť a súčasnosť sa navzájom odrážajú, dopĺňajú a postupne skladajú obraz tajomstva, ktoré pretrvalo generácie. Dom nie je len kulisou, ale stáva sa aktívnym prvkom príbehu, symbolom pamäti, traumy aj prežitia.
Ak máte radi historické romány, príbehy s dvoma časovými líniami, silné ženské hrdinky a jemné tajomno, Dom čarodejnice by vám rozhodne nemal ujsť. Je to kniha o minulosti, ktorá stále dýcha, o domoch, ktoré si pamätajú, a o ženách, ktoré sa aj v najťažších časoch odmietli vzdať samy seba.
A možno vás prinúti zamyslieť sa: koľko príbehov sa ešte skrýva v múroch, okolo ktorých denne prechádzame?
