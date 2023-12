Kučerka, Paška či Kočner. V uplynulom roku sa na súdoch uzavrelo viacero sledovaných káuz

Kauza nákupu predražených ultrazvukov

31.12.2023 (SITA.sk) - V roku 2023 na slovenských súdoch uzavreli viacero mediálne sledovaných káuz. Právoplatne bola ukončená napríklad kauza expolicajta Mariána Kučerku , stíhaného za prijímanie úplatku.Tomu Najvyšší súd SR v júli zmiernil trest, pričom z pôvodných, ktoré bývalému vyšetrovateľovi uložil Špecializovaný trestný súd , ubral šesť mesiacov na. Zároveň ponechal v jeho prípade trest prepadnutia majetku.Bývalý vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry však nenastúpil na výkon trestu, keďže sa momentálne nachádza v Bosne a Hercegovine, kde požiadal o azyl.Rovnako Najvyšší súd SR poslal začiatkom augusta do väzenia na päť rokov synovca bývalého predsedu parlamentu Pavla Pašku V tomto prípade išlo o kauzu nákupu predražených ultrazvukov pre Univerzitnú nemocnicu Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach z roku 2013.Odvolací súd tak o dva roky zmiernil trest, ktorý Paškovi pôvodne uložil Špecializovaný trestný súd ešte v októbri 2021. Branislava Pašku uznali za vinného zo zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní.Pašku následne neprávoplatne odsúdili aj novembri v prípade súvisiacom tentokrát s nákupom nábytku pre Univerzitnú nemocnicu Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach z roku 2014.Samosudca ŠTS uložil obžalovanému súhrnný trest odňatia slobody sedem rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia a povinnosť uhradiť škodu UNLP viac ako. Obžalovaný sa voči rozhodnutiu odvolal, vecou sa tak ešte bude zaoberať najvyšší súd.Ešte vo februári 2023 senát ŠTS na pracovisku v Banskej Bystrici schválil dohodu o vine a treste medzi prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry a obvineným Bohušom Garbárom v kauze poskytovania informácií ruskej tajnej službe.Súd ho uznal za vinného zo zločinu vyzvedačstva a zločinu brania úplatku. Uložil mu trest odňatia slobody vo výmere troch rokov s podmienečným odkladom a s probačným dohľadom počas skúšobnej doby troch rokov.Súd mu vymeral aj finančný tresttrest prepadnutia majetkua tiež povinnosť zúčastniť sa na troch hlavných pojednávaniach v korupčných kauzách až do vyhlásenia rozsudku.Odsúdený neskôr tvrdil, že nemá prostriedky na uhradenie peňažného trestu, preto ŠTS v septembri rozhodol, že ho zaplatiť nemusí. Najvyšší súd však toto rozhodnutie zvrátil a povolil mu ho uhradiť formou splátok.V kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka vyniesol v máji ŠTS už druhý rozsudok. V procese spojenom s prípadom prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku Petra Šufliarskeho uznal za vinnú obžalovanú Alenu Zsuzsovú V tejto súvislosti jej uložil súhrnný trestväzenia v ústave s maximálnym stupňom stráženia. Taktiež má vyplatiť rodičom zavraždeného Kuciaka nemajetkovú ujmuNaopak, obžalovaného podnikateľa Mariana Kočnera vo veci smrti novinára už po druhýkrát oslobodil a rovnako aj vo veci prípravy vrážd.Podľa rozsudku nebolo totiž preukázané, že spáchal žalované skutky a v prípade objednávky vraždy Daniela Lipšica ani to, že sa skutok stal. Senát potvrdil len jeho vinu pre nelegálne prechovávanie nábojov. Rozsudok nie je právoplatný, prokuratúra sa voči nemu odvolala.Neprávoplatne je zatiaľ skončený aj prípad bývalého šéfa operatívcov Národnej kriminálnej agentúry Jána Kaľavského Toho v júli uznali za vinného zo zločinu prijímania úplatku, zločinu marenia spravodlivosti, ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti a prečinu zneužitia právomoci verejného činiteľa.Samosudca ŠTS v tejto súvislosti obžalovanému uložil trest sedem rokov väzenia v ústave s minimálnym stupňom stráženia a tiež peňažný trestObhajkyňa obžalovaného Eva Mišíková podala na mieste odvolanie pokiaľ ide o výrok o vine, o treste aj konanie, ktoré verdiktu predchádzalo. Obžalovaný si verdikt nevypočul, keďže sa nachádza v Bosne a Hercegovine, kde požiadal o azyl.