Kuchár Jožko, ktorý zavaždil svoju partnerku, sa rozsudok krajského súdu o odvolaní dozvie v piatok

Kuchár Jozef Hanuska podľa orgánov činných v trestnom konaní zavraždil začiatkom roku 2024 na Prievozskej ulici v Bratislave svoju partnerku Patríciu obzvlášť brutálnym spôsobom, keď ju najskôr škrtil a neskôr bodal do krku a hrudníka. Následne jej vyrezal časť tváre, stehna, jej vnútorné orgány dal do vedra a vedľa tela ležalo srdce. Podľa informácií televízie JOJ je Hanuska synom brutálneho vraha dvoch žien Štefana Pantla, ktorého za jeho činy ako jedného z mála na Slovensku popravili v roku 1981. Známy bol ako ´bratislavský škrtič´.





16.2.2025 (SITA.sk) - Krajský súd v Bratislave bude v piatok 21. februára rozhodovať o odvolaní kuchára Jozefa Hanusku, neprávoplatne odsúdeného za vraždu svojej priateľky Patrície na 23 rokov väzenia. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Trest obžalovanému uložil ešte v októbri 2024 Mestský súd Bratislava I , pričom mu nariadil aj protialkoholické a psychiatrické liečenie.Samotný Hanuska, ktorý priznal svoju vinu, sa odvolal voči výške trestu. Stíhaný je väzobne pre možnú hrozbu úteku a pokračovania v trestnej činnosti.Predvolaný znalec z oblasti forenznej psychiatrie Svetozár Droba ešte minulý rok na súde uviedol, že obžalovaný bol v čase spáchania skutku v stave vystupňovaného afektu a ´v ťažkom stave alkoholovej opojenosti. „Jednalo sa o zmenšenie, a to podstatné, rozpoznávacích, tak aj ovládacích schopností,“ skonštatoval vlani v auguste znalec. Zároveň povedal, že Hanuska je ku svojmu konaniu kritický, čo je dobrým predpokladom pre jeho resocializáciu.„Jeho spoločenská nebezpečnosť po prípadnom prepustení bude minimalizovaná ochranným liečením,“ povedal Droba s tým, že u obžalovaného nezistil sexuálnu deviáciu ani sadistické sklony. „Bolo to agresívne správanie v rámci vzťahovej diskontinuality,“ uviedol s poukazom na to, že poškodená, rovnako ako obžalovaný, bola často pod vplyvom alkoholu. „Oni boli nekompatibilní,“ vyhlásil.