Udržateľnosť akéhokoľvek mierového riešenia na Ukrajine nie je podľa Pellegriniho možná bez Európskej únie

16.2.2025 (SITA.sk) - Pri dohode o akýchkoľvek podmienkach, ktoré budú viesť k prímeriu na Ukrajine to nepôjde bez bezpečnostných záruk, ktoré budú garantovať aj krajiny Európskej únie . Uviedol to v nedeľu po skončení Mníchovskej bezpečnostnej konferencie prezident SR Peter Pellegrini Aj napriek tomu, že Európa možno nebude pri prvých rokovaniach o mierovom riešení na Ukrajine, udržateľnosť akéhokoľvek riešenia nie je podľa prezidenta bez Európy a bez Európskej únie možná.Hlava štátu v tejto súvislosti poukázala aj na vystúpenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na bezpečnostnej konferencii. „Je zrejmé, že v konečnom dôsledku to podľa mňa bude samotný ukrajinský prezident, ktorý bude musieť povedať, že Európska únia bude musieť sedieť za rokovacím stolom a aj pri tom definitívnom rozhodnutí. Pretože od postoja Európskej únie budú závisieť aj garancie, ako dlho ten mier, ktorý sa dohodne, vydrží,” povedal Pellegrini.Dôležitou témou posledného dňa bezpečnostného fóra v Mníchove bolo podľa prezidenta tiež rozširovanie Európskej únie. Podľa neho sa krajiny Západného Balkánu už nepozerajú na prípadné rozširovanie ako len na technické či politické rozhodnutie.„Na samotné rozširovanie Európskej únie sa začíname pozerať ako na strategickú vec. Rozhodnutie o rozširovaní by už nemalo byť také technické alebo politické, ako v minulosti, ale malo by byť strategické. Európska únia by tým mohla dostať nový impulz k svojmu ďalšiemu rozvoju, hospodárskemu rastu aj posilneniu svojej geopolitickej sily v rámci sveta,” skonštatoval Pellegrini. Ako ďalej dodal, tento proces by sa podľa neho mal zintenzívniť a zrýchliť, pričom toto rozšírenie môže dopomôcť aj k prinavráteniu konkurencieschopnosti celej EÚ.Prezident v Mníchove rokoval aj s fínskym prezidentom Alexandrom Stubbom , pričom išlo o prvé oficiálne stretnutie hláv štátov Slovenska a Fínska po desiatich rokoch. Diskutovali o aktuálnej situácii súvisiacej s tranzitom plynu do Európy ako aj o konkrétnom pláne udalostí vo vzťahu k ukončeniu vojny alebo nastoleniu trvalého mieru na Ukrajine.„Má to svoju postupnosť, ale som veľmi rád, že fínsky prezident sám prichádza aj iniciatívne s vlastnými pohľadmi. Informoval som ho aj o vážnom probléme zásobovania Slovenska plynom. Pretože ak sa tento problém nepodarí vyriešiť, tak pre Slovensko to môže znamenať vážne ekonomické a strategické problémy, čo vytvára zbytočné napätie medzi našimi dvoma krajinami. A to určite teraz nepotrebujeme,” povedal Pellegrini. Pri príležitosti bilaterálneho rokovania prezident SR pozval fínskeho prezidenta na oficiálnu návštevu Slovenska, pričom prezident Stubb pozvanie opätoval.Hlava štátu v Mníchove diskutovala aj s predstaviteľmi spoločnosti Meta . Konkrétne sa rozprávali o umelej inteligencii, jej regulácii či konkrétnych možnostiach jej využitia v bežnom živote. Ako prezident zdôraznil, pre Slovensko i Európu je dôležitý nielen výskum, vývoj a inovácie, ale kľúčom k úspechu je práve efektívne použitie umelej inteligencie v bežnom živote.„Sme pripravení spolupracovať na realizácii projektov umelej inteligencie. Musíme však hľadať vyvážený prístup k regulácii, ktorý ochráni ľudí, ale zároveň nebude brzdiť rozvoj,” uviedol po stretnutí Pellegrini.V závere pracovného programu v Mníchove prezident Pellegrini položil biele ruže k pamätníku nemeckej odbojovej skupiny Biela ruža. Uctil si tým pamiatku hrdinov nezlomnej odbojovej skupiny, ktorá sa počas II. svetovej vojny postavila na odpor proti nacistickému režimu. „Dnešný pietny akt nech nie je len pamiatkou na minulosť, ale nech ostane pre nás živým odkazom, že je povinnosťou každého z nás chrániť ľudské práva, najmä hodnoty slobody a spravodlivosti,” dodal Pellegrini.