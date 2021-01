Kucka je v poriadku, hnevá ho strata bodov: K trom chýbalo málo

Slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka strelil v nedeľu v 18. kole talianskej Serie A svoj tretí ligový gól v sezóne. Parma vďaka nemu získala bod z pôdy Sassuola. V tabuľke jej však patrí predposledné 19. miesto.





Tridsaťtriročný Kucka v 37. minúte hlavou k vzdialenejšej žrdi strelil úvodný gól zápasu. Bod pre Sassuolo zachránil v piatej minúte nadstaveného času z jedenástky Filip Djuričič. Zápas sa pre Kucku začal nešťastne, keď už v 1. minúte dostal od obrancu domácich Vlada Chirichesa kopanec do hlavy, utrpel krvavú ranu a museli ho ošetrovať. Zápas dohrával s bandážou na hlave. Krídelník Lukáš Haraslín nastúpil za Sassuolo v 71. minúte.Kucka po zápase fanúšikov upokojil, že je zdravotne v poriadku. Mrzela ho však strata bodov, keď Parma inkasovala v posledných okamihoch súboja. "Ja som v poriadku, všetko je OK. Sme však veľmi nespokojní s výsledkom, lebo nám k trom bodom chýbalo veľmi málo. Je to frustrujúce, mali sme brať tri body a máme len jeden. Musíme si na to dávať pozor a na takýchto veciach zapracovať. Musíme sa sústrediť 95 či 100 minút, jednoducho počas celého trvania zápasu. Na nahustený program nemajú futbalisti nárok sťažovať sa. Či sme v dueloch unavení, alebo nie, musíme zostať ostražití. Všetci robíme chyby, týka sa to každého vrátane mňa. Musíme sa im vyhnúť. No stáva sa to a musíme ísť ďalej," citoval Kucku oficiálny web Parmy.Parma nezažíva najlepšie obdobie, mužstvu chýba viacero hráčov a na lavičku sa vrátil tréner Roberto D'Aversa. Na nej nahradil Fabia Liveraniho, ktorý skončil vo svojej funkcii po prehre 0:3 na ihrisku Atalanty Bergamo. Po nej ešte Parma doma prehrala s Laziom Rím 0:2. "Aby som bol úprimný, je to náročné obdobie popri všetkých tých absenciách. Ale vieme kto sme, nemáme ďalších hráčov a musíme túto situáciu zvládnuť my. Musíme sa zomknúť a každý zápas odbojovať. Pýtate sa návrat trénera D’Aversa? To patrí k futbalu. Tréneri prichádzajú a odchádzajú, my hráči s tým nič neurobíme. Toto sú rozhodnutia klubu, my ich rešpektujeme a pracujeme na ihrisku," dodal Kucka.D'Aversu odvolali z postu kouča 23. augusta po sérii neúspešných výsledkov v predchádzajúcej sezóne. Po reštarte súťaže po pauze zavinenej pandémiou koronavírusu vyhrala Parma pod jeho vedením iba štyri z 13 ligových zápasov.