Vlhová mala ako jediná v Kranjskej Gore podporu fanúšikov

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová mala ako jediná zo všetkých pretekárok fanúšikovskú podporu v slovinskom stredisku Kranjska Gora. Tesne pod svahom jej počas sobotňajšej i nedeľňajšej súťaže v obrovskom slalome držala palce štvorčlenná rodina z Bratislavy, ktorá do Slovinska cestovala len preto, aby ju mohla povzbudiť.





Fanúšik Dušan spolu s deťmi a manželkou vyrazili v Bratislavy už v piatok. "Prišli sem s rodinou len kvôli tomu, aby sme povzbudili Petru. Išli sme karavanom cez Maďarsko a sme z Bratislavy. Po pretekoch ideme domov, prišli sme len na víkend," prezradil pre TASR priaznivec, ktorý zavítal premiérovo na podujatie Svetového pohára. "Petru sme takto prišli povzbudiť po prvý raz, lebo vlani bolo dostatok snehu a tak sme chodili s deťmi lyžovať. Ale Peťa má parádne výsledky, a preto sme si povedali, že ju musíme prísť podporiť," uviedol fanúšik, ktorý nie je člen oficiálneho fanklubu: "Vedel som, že z fanklubu sa sem nikto nechystá, a preto sme ešte viac chceli prísť a povzbudiť ju."

Štvorčlenná rodina si počas pretekov vyliezla kúsok za cieľovým priestorom na malý kopec, odkiaľ bol dobrý výhľad nielen na spodnú časť trate, ale aj na výsledkovú tabuľu. Počas jázd Vlhovej mával otec slovenskou vlajkou. Slovenskú lyžiarku ich prítomnosť potešila, fanúšik Dušan však musel o svoje miesto bojovať: "Hádali sme sa asi štyri hodiny s usporiadateľmi o tom, kde môžeme stáť a kde nie. Najskôr sme sa mohli pozerať asi z kilometra, ale keď videli deti, tak povolili. Preto sme mohli Petru sledovať z tesnej blízkosti cieľa."



Štvorčlenná rodina by Petru rada videla aj v domácich pretekoch Svetového pohára v Jasnej. Ak sa bude dať, tak práve severne pod Chopok by sa radi vypravili. "Radi by sme prišli, uvidíme, aká bude situácia. Lebo z opatrení ktoré vidím mimo Slovenska, je zrejmé, že u nás je to oveľa prísnejšie. Dovtedy jej budeme držať palce aj naďalej."