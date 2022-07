Kucka sa vrátil na Slovensko a zamieril rovno do klubu „belasých“. Po 13 rokoch sa teší, že bude hrať v domácej súťaži

Návrat domov

Čo zavážilo v rozhodovaní?

1.7.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový stredopoliar Juraj Kucka sa po trinástich rokoch vrátil na Slovensko, v najvyššej súťaži si bude obliekať dres úradujúceho majstra ŠK Slovan Bratislava V mužstve sa stretne so spoluhráčmi aj s bývalým trénerom z reprezentácie Vladimírom Weissom st. , no podľa jeho vlastných slov to nebol hlavný dôvod jeho príchodu k "belasým". Radil sa o tom so svojím manažérom aj s rodinou."Po ukončení zmluvy v Anglicku som hľadal klub, ktorý by bol bližšie k Slovensku. Mal som totiž už taký pocit, že by som sa chcel pomaličky vracať späť domov alebo aspoň bližšie. Z ponúk, ktoré som mal, sa mi najviac páčila tá zo Slovana a vlastne som si uvedomil, že keď sa upíšem belasým, budem po trinástich rokoch konečne opäť doma. Veľmi sa na pôsobenie v Slovane teším," objasnil Kucka svoj návrat na Slovensko, citoval ho oficiálny web Slovenského futbalového zväzu Tridsaťpäťročný Bojničan zatiaľ naposledy hral v predchádzajúcom ročníku vo Watforde, za anglický tím absolvoval 27 súťažných štartov a strelil v nich jeden gól.Predtým hral aj v Taliansku za Parmu, AC Miláno FC Janov , v Turecku za Trabzonspor, v Česku za Spartu Praha a na Slovensku za Podbrezovú a Ružomberok. V reprezentačnom drese doteraz absolvoval 93 štartov, predstavil sa na MS 2010 aj na ME v rokoch 2016 a 2021.Kucka sa rozhodol pre príchod do Slovana z rôznych dôvodov: "Pri mojom rozhodovaní a definitíve pre Slovan veľmi zavážilo fakt, že poznám trénera Vlada Weissa už dlhé roky, veď ma viedol v reprezentácii. Navyše, v klube mám aj spoluhráčov z národného tímu. Je to tiež najväčší klub u nás, ktorý má veľké ciele a pre mňa je to výzva, keďže by som im ešte chcel v splnení tých cieľov pomôcť."Po Martinovi Škrtelovi a Vladimírovi Weissovi ml. je Kucka tretím známym slovenským reprezentantom za ostatné roky, ktorý bude pôsobiť vo Fortuna lige."Keď sa vráti na Slovensko taký hráč, aký je Škrťo, po dlhých rokoch, tak by to malo mať len pozitívne ohlasy. Myslím si, že ľudia sa musia na takého futbalistu tešiť, keďže odohral veľmi veľa sezón v top kluboch, ale aj za reprezentáciu. Bolo to veľmi pekné, keď sa rozhodol vrátiť, ale opäť musím povedať, že na moje zvažovanie to priamy vplyv nemalo," dodal Kucka.ŠK Slovan Bratislava v júli okrem domácej Fortuna ligy začne tiež púť kvalifikačnými kolami európskych pohárových súťaží, už 6. a 13. júla si zmeria sily s gruzínskym FC Dinamo Batumi v 1. kvalifikačnom kole Ligy majstrov 2022/2023.