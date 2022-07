Hamilton sa obul do bývalých jazdcov Formuly 1. Prezentujú rasizmus a diskrimináciu, tvrdí

Nemiestne poznámky

Komentáre s rasistickým podtónom

1.7.2022 (Webnoviny.sk) - Britský pilot Formuly 1 Lewis Hamilton na štvrtkovej tlačovej konferencii pred víkendovou Veľkou cenou Veľkej Británie v Silverstone odsúdil vyjadrenia dvoch osobností z prostredia športu.Sedemnásobného majstra sveta sa dotklo, že ho bývalý pretekár Nelson Piquet v dávnejšom rozhovore označil ako "malého černoška". Nepáči sa mu ani to, že niekdajší šéf F1 Bernie Ecclestone sa Brazílčana zastal."Neviem, prečo stále dávame priestor týmto starším bývalým pretekárom, ktorí sa vyjadrujú o našom športe, pričom my máme úplne odlišné predstavy. Myslím si, že ich názory nekorešpondujú s tým, kde sa náš šport momentálne nachádza a kam by mal smerovať. Títo ľudia vedome alebo podvedome nesúhlasia s tým, aby boli v športe ľudia ako ja alebo ženy. Nemali by sme prezentovať diskrimináciu a nikto by sa nemal stretávať s rasizmom, vrátane mňa," uviedol Hamilton.Holandský pilot Max Verstappen si nemyslí, že by Piquet spomenutým výrazom chcel Hamiltona rasisticky uraziť. "Poučme sa z toho a nepoužívajme toto slovo, ktoré je veľmi útočné a najmä v dnešnej dobe vyvoláva rozruch. S Nelsonom som strávil veľa času a myslím si, že je vo všeobecnosti viac ako slušný človek. Rozhodne nie je rasista, v skutočnosti je milý a uvoľnený. Som si celkom istý, že ten výraz sa dá pochopiť dvomi spôsobmi, ale stále je lepšie nepoužívať ho. Myslím si, že aj on sám vie, že to nebolo správne," uviedol súčasný partner Piquetovej dcéry Kelly na margo použitého slova "neguinho".Piquet, ktorý získal majstrovské tituly v F1 v rokoch 1981, 1983 a 1987, sa verejne ospravedlnil za použitie kontroverzného výrazu. Napriek tomu zrejme príde o doživotný voľný vstup do paddocku, na ktorý majú právo všetci bývalí šampióni.Britský klub motoristických pretekárov (BRDC), ktorý sa stará aj o okruh v Silverstone, už Piquetovi zrušil čestné členstvo. Viacerí jazdci vyjadrili Hamiltonovi podporu v jeho boji proti rasizmu a diskriminácii.