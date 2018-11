Kuckovi pre zranenie zo zápasu s Ukrajinou hrozí 6-týždňová absencia

Juraj Kucka, archívna snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trabzon 21. novembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka by mohol až šesť týždňov chýbať pre zranenie, ktoré utrpel v súboji Ligy národov s Ukrajinou (4:1) v Trnave. Znamenalo by to, že 31-ročný stredopoliar tureckého Trabzonsporu by už na jeseň nezasiahol do súťažných duelov. Uviedli to v stredu turecké médiá.Kucka sa deň po zápase s Ukrajinou podrobil vyšetreniu magnetickou rezonanciou, ktoré ukázalo menšie zranenie brušného svalu. Lekársky tím v národnom tíme sa snažil hráča pripraviť aj na nasledujúci duel v pražskom Edene proti Česku (0:1), no nepodarilo sa. Bývalý hráč Sparty Praha či AC Miláno po tom, ako strelil druhý slovenský gól, skončil na trávniku s bolestivou grimasou a odniesli ho na nosidlách.citoval ho po súboji s výberom Andrija Ševčenka oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).