Lyžiarka Fanchiniová opäť pauzuje, zastavila ju zlomenina nohy

Miláno 21. novembra (TASR) - Talianska lyžiarka Elena Fanchiniová má opäť zdravotné problémy a čaká ju pauza. Talianska lyžiarska federácia (FISI) totiž informovala, že si počas tréningu v Copper Mountain v USA zlomila nohu a prst.Tridsaťtriročná Fanchiniová spadla na tréningu super-G v coloradskom stredisku, utrpela fraktúru lýtkovej kosti, prsta a poranila si aj ľavé koleno. V najbližšom čase by sa mala vrátiť do Talianska a podrobiť sa ďalším testom.Fanchiniovej v januári našli nezhubný nádor, pre ktorý prišla o účasť na zimnej olympiáde v Pjongčangu a v máji podstúpila operáciu. Na svahy sa vrátila začiatkom novembra, no teraz ju čaká opäť dlhšia pauza. Informovala o tom agentúra AFP.