Kučma: Voľby v separatistických republikách sa nemôžu uskutočniť

Kyjev 14. septembra (TASR) - Voľby v separatistických republikách na východe Ukrajiny sa v žiadnom prípade nemôžu uskutočniť. Vyhlásil to v piatok bývalý ukrajinský prezident Leonid Kučma, zástupca Kyjeva v trilaterálnej kontaktnej skupine pre urovnanie situácie v Donbase.Voľby vodcov a členov parlamentu v samozvanej Doneckej ľudovej republike (DĽR) a v samozvanej Luhanskej ľudovej republike (LĽR) sú naplánované na 11. novembra. Separatisti to oznámili 11. septembra, uviedla agentúra Ukrinform.Ak by sa voľby uskutočnili,, zdôraznil Kučma.Ukrajinský exprezident poznamenal, že riešenie situácie nezávisí od kontaktnej skupiny, ktorú tvoria zástupcovia Ruska, Ukrajiny a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Pripomenul, že schôdzka najvyšších predstaviteľov Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka, čo je tzv. normandský formát, sa naposledy uskutočnila v októbri 2016.vysvetlil Kučma.Ako informovala agentúra Interfax-Ukrajina, Kučma sa vyjadril aj k postoju ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, ktorý 4. septembra vyhlásil, že po vražde lídra DĽR Alexandra Zacharčenka by momentálne nebolo vhodné rokovať o mieri na Ukrajine v normandskom formáte, pretože Nemecko a Francúzsko túto vraždu neodsúdili. Lavrov zdôraznil, že priame rozhovory medzi Kyjevom a separatistickými republikami v Donbase sú jediným existujúcim formátom, ktorý môže priniesť trvalý mier, takže ukrajinské úrady by mali dodržať svoj sľub a rokovať s nimi.Kučma je ale presvedčený, že Lavrov sa nechal uniesť emóciami a nič sa nezmení.K normandskému formátu sa v piatok vyjadril aj ukrajinský minister zahraničia Pavlo Klimkin.uviedol v rozhovore pre televíziu ICTV, z ktorého citovala agentúra TASS.Zacharčenko zahynul 31. augusta pri výbuchu bomby v reštaurácii Separ v meste Doneck na východe Ukrajiny. O život prišiel taktiež Zacharčenkov ochrankár a 11 ľudí utrpelo zranenia, medzi nimi aj minister financií DĽR Alexandr Timofejev.Doneckí separatisti a ruská tajná služba podozrievajú z vraždy ukrajinskú tajnú službu. Tá sa však domnieva, že Zacharčenko sa stal obeťou rozporov v separatistickom Donecku.Normandský formát je diplomatické zoskupenie najvyšších predstaviteľov Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka a ich ministrov zahraničných vecí. Jeho cieľom je urovnať krízu na východe Ukrajiny.Normandský formát vznikol v júni 2014, keď sa pri príležitosti 70. výročia vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii stretli ukrajinský prezident Petro Porošenko, šéf Kremľa Vladimir Putin, vtedajší francúzsky prezident Francois Hollande a nemecká kancelárka Angela Merkelová. Táto štvorica politikov po prvý raz diskutovala o spôsoboch vyriešenia konfliktu na Ukrajine.