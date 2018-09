Európsky patentový úrad obmedzil patent na liek proti žltačke typu C

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov/Bratislava 14. septembra (TASR) - Európsky patentový úrad (EPO) v Mníchove rozhodol o obmedzení patentu na liek proti žltačke typu C americkej spoločnosti Gilead Sciences. Orgán EPO v prvej inštancii rozhodol, že patent môže byť zachovaný, avšak v pozmenenej, respektíve v zredukovanej podobe. TASR o tom informoval hovorca EPO.S týmto rozhodnutím, ktoré ešte nie je konečné, nesúhlasia mimovládne organizácie požadujúce úplné zrušenie patentu.povedala vedúca kampane Access Lekárov bez hraníc Gaelle Krikorianová. Lekári bez hraníc sú jednou mimovládnych organizácií, ktoré v marci 2017 podali žiadosť o zrušenie uvedeného patentu. Podľa nich tento patent nie je v súlade s dohovorom o udeľovaní európskych patentov.Patent sa týka účinnej látky sofosbuvir, ktorá sa používa na liečbu hepatitídy typu C. Liek, ktorý ju obsahuje, je dostupný pod rôznymi obchodnými menami. Okrem Lekárov bez hraníc žiadosť o zrušenie patentu podporili aj Lekári sveta (MdM) a Európska aliancia verejného zdravia (EPHA).Vlády, poskytovatelia a platcovia liečby sú často nútení obmedziť podávanie lieku len na pacientov v pokročilom štádiu choroby. Hlavnou výzvou sú finančné bariéry v prístupe k liekom a zdravotnej starostlivosti. "Hnacím motorom premrštených cien sú neoprávnené patenty, preto je na čase tieto patenty v Európe spochybniť," povedal Olivier Maguet z organizácie Lekári sveta.V Belgicku spoločnosť Gilead účtuje za dvanásťtýždňovú liečbu až 43.000 eur. V krajinách, kde sofosbuvir nie je patentovaný, zaplatia pacienti za liečbu generickými liekmi len 75 eur. Podľa štúdií sa náklady na výrobu dennej dávky lieku pohybujú okolo 0,50 eura.V prípade, že by Gilead Sciences o patent prišiel, európske krajinu budú môcť vyrábať generické verzie lieku. Tým by sa cena lieku znížila a bol by pre pacientov dostupnejší. Európsky patentový úrad očakáva, že voči rozsudku bude podané odvolanie, ktorým sa bude zaoberať príslušný orgán druhej a záverečnej inštancie.Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je v Európe žltačkou typu C nakazených 15 miliónov ľudí. Ochorenie môže viesť k cirhóze a rakovine pečene, ktoré každoročne usmrtia 112.500 Európanov. Sofosbuvir priniesol prelom v liečbe žltačky typu C. V kombinácii s ďalšími liekmi zvyšuje šance na vyliečenie až na 90 percent, oproti predošlým 50 percentám.