Kučová bojovala vo finále turnaja v poľskej Gdyni statočne, no tešila sa Belgičanka Zanevská

25.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská tenistka Kristína Kučová sa nedočkala najväčšieho úspechu kariéry v podobe triumfu na turnaji hlavného ženského okruhu WTA. Vo finále dvojhry na antuke v poľskej Gdyni prehrala s belgickou reprezentantkou Marynou Zanevskou za 1:53 h 4:6, 6:7 (4).Oba sety mali podobný priebeh, keď skúsená 31-ročná Slovenka neudržala sľubný náskok 3:0. V druhom dejstve za stavu 3:5 zabojovala a aj cez štyri odvrátené mečbaly ho dotiahla do tajbrejku. V ňom už kapitulovala, hoci odvrátila ešte jeden mečbal súperky.Kučová si za finálovú účasť v Poľsku vybojovala 180 bodov do rebríčka WTA a prémiu 16 398 USD, čiže 13 930 eur.Už pred finále mala istotu posunu na 120. priečku rebríčka WTA . Od pondelka bude novou slovenskou jednotkou, keď preskočí Annu Karolínu Schmiedlovú (122.).Kučová mala raketový vstup do finálového zápasu. Po dvoch prelomených podaniach Zanevskej viedla 3:0, ale ďalšie štyri gemy získala jej súperka. Kučová ešte vyrovnala na 4:4:, ale koncovku lepšie zvládla 27-ročná rodáčka z ukrajinskej Odesy. Po treťom brejku a treťom premenenom setbale set vyhrala 6:4.Aj úvod druhého dejstva bol v réžii skúsenej Bratislavčanky, ktorá hrá oba základné údery obojručne. Opäť sa výborne skoncentrovala a rovnako ako v prvom sete vyhrala úvodné tri gemy.Lenže v duchu reprízy prvého setu ďalšie štyri gemy vyhrala belgická hráčka a ujala sa vedenia 4:3. Značne nervózna Slovenka vzápätí po šiesty raz prehrala svoje podanie a Zanevská zrazu podávala na víťazstvo.Nezvládla to a bojovne naladená Kučová o čosi neskôr vyrovnala na 5:5 aj 6:6. V dvanástej hre pri svojom podaní bravúrne odvrátila štyri brejkbaly súperky, ktoré boli zároveň aj mečbalmi.Išlo sa do tajbrejku, v ktorom od stavu 3:3 Kučová prestala držať krok a jej súperka sa dopracovala k ďalším trom mečbalom. Využila druhý a celkovo piaty.Vlani v septembri Kristína Kučová vyhrala turnaj v Prahe, išlo však o podujatie nižšej úrovne v porovnaní so súčasným účinkovaním Slovenky. Pražský turnaj bol zaradený v kategórii 125k, podujatie v Gdyni malo štatút 250k.