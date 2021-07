Fortuna liga má za sebou prvé kolo novej sezóny, DAC hladko prehral v Michalovciach

Michalovce rozhodli do polčasu

Domáci kouč výhru nepreceňuje

Lačný nepremenil penaltu

25.7.2021 (Webnoviny.sk) - V úvodnom kole novej sezóny najvyššej slovenskej futbalovej súťaže zaváhali spomedzi účastníkov v pohárovej Európe iba hráči Dunajskej Stredy. Tím zo "Žitného ostrova" v nedeľu popoludní prehral na pôde Michaloviec hladko 1:4.Ďalšie dva kluby z Európskej konferenčnej ligy sa predstavili v domácom prostredí a bodovali naplno. Žilina pod Dubňom zdolala Sereď 3:0 a Trnava si pred vlastnými fanúšikmi poradila so Žiarom nad Hronom 2:0.Ešte v sobotu majstrovský Slovan Bratislava, ktorý bojuje o účasť v skupinovej časti Ligy majstrov, triumfoval v Poprade nad nováčikom Fortuna ligy "domácim" Liptovským Mikulášom 4:1.V sobotu sa tiež zrodila bezgólová remíza v Ružomberku, odkiaľ si bod odviezla Senica. Už v piatok Trenčín otvoril sezónu domácim víťazstvom 4:0 nad Zlatými Moravcami.Triumf Michaloviec nad Dunajskou Stredou sa zrodil už v prvom polčase. Legionár Wisdom Kanu najprv prihral v 31. min na prvý gól Matúšovi Begalovi, o šesť minút neskôr sám pridal druhý presný zásah Zemplínčanov a na 3:0 upravil tesne pred prestávkou hlavou kapitán Igor Žofčák.Po zmene strán síce Abdulrahman Taiwo skorigoval, ale bodku za duelom dal zásah Filipa Vaška v 84. min."Nechcem preceňovať toto víťazstvo. Dunajská Streda má vynikajúce mužstvo. Vieme, kde sa nachádza, aké má ciele, a jej koncentrácia teraz skôr smeruje k Partizanu. To sme však využili. Všetci hráči, ktorí nastúpili, hrali vynikajúco. Presne týmto spôsobom, ktorý sme predviedli, sme chceli hrať. Platí, že nechceme preceňovať toto víťazstvo, čakajú nás ďalšie kolá," zhodnotil domáci kouč Miroslav Nemec, pre ktorého to bola fortunaligová premiéra na lavičke Michalovčanov.Vysoká prehra hostí mrzí. "Samozrejme, nechceli sme takto hrať a takto dopadnúť. To, čo hrali Michalovce, tak približne to sme od nich očakávali. Boli organizovaní v defenzíve a vyčkávali na naše chyby. Tie aj prišli a domáci ich kruto potrestali. Nezostáva nám nič iné, len im pogratulovať. Teraz náš čaká ďalší ťažký test, v ktorom sa chceme pobiť o postup s Partizanom,“ poznamenal kouč Antal Németh podľa webu DAC.Triumf Žiliny nad Sereďou 3:0 zariadil dvoma gólmi Patrik Myslovič ešte v prvom polčase, v druhom spečatil trojbodový zisk "šošonov" Timotej Jambor.Trnava sa doma ujala vedenia v 24. min zásluhou skúseného Romana Procházku, tesne pred prestávkou za hosťujúci Žiar nad Hronom nepremenil pokutový kop Miloš Lačný. V druhom polčase Dejan Trajkovski pridal druhý gól domácich a tí už duel dotiahli do víťazného konca.Druhé kolo Fortuna ligy 2021/2022 je na programe od piatka 30. júla do nedele 1. augusta. Ešte predtým Slovan absolvuje odvetu 2. kvalifikačného kola Ligy majstrov na pôde švajčiarskeho tímu Young Boys Bern (prvý zápas: 0:0).V 2. kvalifikačnom kole Európskej konferenčnej ligy Žilina doma absolvuje odvetu proti cyperskému Apollonu Limassol (prvý zápas vyhral slovenský tím 3:1), Dunajskú Stredu čaká odveta proti srbskému Partizanu Belehrad (prvý duel vyhrali Srbi 1:0) a Trnava cestuje do Rumunska na odvetu na pôde tímu Sepsi OSK (v prvom súboji sa zrodila bezgólová remíza).