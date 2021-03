Kúdelu po návrate do Británie čaká výsluch. Začína sa právnická vojna medzi Glasgow Rangers a Slaviou Praha

Údajný rasizmus a fyzický útok

Kúdela neudržal emócie na uzde

Škótsko s nulovou toleranciou voči rasizmu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.3.2021 (Webnoviny.sk) - Zákopová vojna, ktorá sa strhla po odvete osemfinále Európskej ligy medzi Glasgow Rangers Slaviou Praha , pokračuje v solídnom tempe a posúva sa do právnej roviny.A čerstvý škótsky futbalový majster sa podľa všetkého nechce zmieriť s tým, že obranca Slavie Ondřej Kúdela zostane nepotrestaný za svoj údajný rasistický výrok na adresu fínskeho stredopoliara Rangers Glena Kamaru. Podľa britských médií Kúdelu čaká policajný výsluch, keď sa vráti do Veľkej Británie.Škótska polícia už skôr informovala o tom, že sa zaoberá údajným rasizmom na účet Kamaru a rovnako rieši aj pozápasový incident, kde sa situácia otočila - Kamara snažil Kúdelu fyzicky napadnúť. V tejto súvislosti zasa Slavia Praha podala na Kamaru trestné oznámenie. Informuje o tom portál IDnes.cz."Glen Kamara privítal, že sa to začalo vyšetrovať aj na civilnej úrovni. Policajti by mali vypočuť Kúdelu, keď Slavia pricestuje 8. apríla na zápas Európskej ligy do Londýna s Arsenalom," cituje denník The Guardian Aamera Anwara, právnika Glena Kamaru.Skúsený obranca Slavie Praha by sa však na britskú pôdu mal vrátiť už o niekoľko dní, keďže na českú reprezentáciu čaká v Cardiffe kvalifikačný zápas MS 2022 proti Walesu a tento čoskoro 34-ročný hráč je v nominácii. Úvodné štvrťfinále EL Arsenal - Slavia bude až o týždeň neskôr.Vedenie Slavie je v kontakte so škótskou políciou, v tejto súvislosti český zástupca oslovil na zastupovanie právnikov v Česku aj vo Veľkej Británii."Veríme v riadne vyšetrenie celej udalosti. Pokiaľ sa objavia jeho oficiálne závery, budeme ich rešpektovať," uviedol český majster vo svojom vyhlásení.Kúdela sa k incidentu už niekoľkokrát vyjadril v zmysle, že emócie neudržal na uzde, ale rasistické poznámky na adresu Kamaru odmieta. Tvrdí, že mu pošepol do ucha: "You‘re a f...ing guy.“ Škótska strana však tvrdí, že namiesto slovíčka "guy", čiže "chlap" hráč Slavie použil rasistický výraz "monkey", čiže "opica"."Čo sa týka obvinení z rasizmu, Škótsko má voči tomu nulovú toleranciu. Za normálnych okolností by sa hráč hneď po zápase ocitol v predbežnej väzbe a na druhý deň na výsluchu. Zrejme pre situáciu s COVIDom však k výsluchu dôjde s oneskorením a Kúdela má vlastne šťastie," povedal právnik Anwar pre web Sky Sports.Okrem škótskej polície začala s vyšetrovaním incidentov z osemfinále EL aj Európska futbalová únia, resp. jej disciplinárna komisia."Budeme navzájom spolupracovať. Ak uznajú Kúdelu vinným, musia sa riadiť článkom 14 disciplinárneho poriadku," podotkol Anwar.Podľa tohto právnika môže hráč dostať minimálne 10-zápasový trest a v hre je aj vysoká pokuta. To v prípade preukázania rasistických či homofóbnych urážok súpera.