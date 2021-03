Kučová mala v Miami na dosah senzačný postup, proti svetovej jednotke však nevyužila mečbal (video)

Musela ísť na hranu

Odniesla si tri víťazstvá

26.3.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská tenistka Kristína Kučová bola blízko senzačného postupu do 3. kola dvojhry na prestížnom turnaji WTA 1000 v Miami na Floride. Slovenská kvalifikantka prehrala so svetovou jednotkou Austrálčankou Ashleigh Bartyovou 3:6, 6:4, 5:7. Dramatické stretnutie trvalo 2:29 h a 30-ročná Slovenka mala v treťom sete za stavu 5:3 a 40:30 mečbal pri svojom podaní.Potom jej však súperka výborne zreturnovala druhé podanie a nadýchla sa k sérii štyroch víťazných gemov a rozhodujúcemu obratu v zápase. Kučová mala ešte veľkú šancu dotiahnuť tretí set do tajbrejku, ale za stavu 5:6 nevyužila pri servise Bartyovej vedenie 40:0."Najdôležitejšie je to, že sa nikdy netreba vzdávať. Bez ohľadu na stav, bez ohľadu na pocity, bez ohľadu na podmienky, jednoducho sa nikdy nesmieme vzdať," uviedla Ashleigh Bartyová. "Takéto víťazstvá si treba vážiť. Musela som ísť až na hranu a odrobiť viac na kurte ako zvyčajne. Bol to mimoriadne náročný zápas a užívala som si každú jeho sekundu," doplnila Bartyová.Podľa AP Bartyová cestovala z Austrálie na Floridu vyše 45 hodín vzhľadom na viaceré zrušené lety a celkovo komplikácie s cestovaním v čase svetovej koronakrízy. Svetová jednotka hrá vôbec prvý turnaj mimo austrálskeho kontinentu po vyše roku, keďže vlani v jeseni sa nezapojila do pokračovania sezóny po prvej vlne pandémie a chýbala aj na Roland Garros v Paríži, kde mala obhajovať titul.Kučová si z Miami napriek tesnej prehre so svetovou jednotkou odniesla tri víťazstvá, dve v kvalifikácii a jedno v 1. kole hlavnej súťaže. Poradila si aj s krajankou Annou Karolínou Schmiedlovou a v rebríčku WTA by sa mala posunúť zo 149. miesta o desať priečok vyššie.Zatiaľ čo 24-ročná Bartyová je šampiónka Roland Garros a víťazka deviatich turnajov na hlavnom ženskom okruhu WTA, o šesť rokov staršia Kučová bola v rebríčku najvyššie na 71. mieste. Na okruhu WTA sa dosiaľ radovala z jediného titulu vlani na pražskej antuke, na nižších podujatiach ITF vyhrala 11 turnajov.