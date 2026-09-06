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06. septembra 2026

Michalovce čaká súboj siedmich kandidátov o post primátora, medzi nimi je aj súčasný primátor


Tagy: kandidáti na post primátora Komunálne voľby nezávislí kandidáti primátor Michaloviec

Medzi kandidátmi je jedna žena. V Michalovciach bude o primátorský post súperiť sedem kandidátov. Prevažujú nezávislí kandidáti, ktorí sú štyria. Medzi ...



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788453760_27593342447015691_8260233457418509832_n e1788687748534 676x412 6.9.2026 (SITA.sk) - Medzi kandidátmi je jedna žena.


V Michalovciach bude o primátorský post súperiť sedem kandidátov. Prevažujú nezávislí kandidáti, ktorí sú štyria. Medzi kandidátmi je jedna žena. Vyplýva to z údajov, ktoré mesto zverejnilo na svojom webe.

Za Starostov a nezávislých kandidátov kandiduje Jozef Bobík, kandidátkou MySlovensko na primátorku je Eva Copáková, kandiduje aj nezávislý kandidát Juraj Čarný. Mandát plánuje obhájiť aj súčasný primátor Miroslav Dufinec, kandiduje s podporou strán Smer-SD, Hlas-SD a Slovenskej národnej strany. Ako nezávislí kandidáti kandidujú Dušan Goda, Erik Sibal a Miroslav Vidovenec.

Lehota na predkladanie kandidátnych listín pre nadchádzajúce voľby do orgánov samospráv uplynula o polnoci z 25. na 26. augusta 2026. Samotné voľby sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026.


Zdroj: SITA.sk - Michalovce čaká súboj siedmich kandidátov o post primátora, medzi nimi je aj súčasný primátor © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: kandidáti na post primátora Komunálne voľby nezávislí kandidáti primátor Michaloviec
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