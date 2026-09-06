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06. septembra 2026
Michalovce čaká súboj siedmich kandidátov o post primátora, medzi nimi je aj súčasný primátor
Medzi kandidátmi je jedna žena. V Michalovciach bude o primátorský post súperiť sedem kandidátov. Prevažujú nezávislí kandidáti, ktorí sú štyria. Medzi ...
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6.9.2026 (SITA.sk) - Medzi kandidátmi je jedna žena.
V Michalovciach bude o primátorský post súperiť sedem kandidátov. Prevažujú nezávislí kandidáti, ktorí sú štyria. Medzi kandidátmi je jedna žena. Vyplýva to z údajov, ktoré mesto zverejnilo na svojom webe.
Za Starostov a nezávislých kandidátov kandiduje Jozef Bobík, kandidátkou MySlovensko na primátorku je Eva Copáková, kandiduje aj nezávislý kandidát Juraj Čarný. Mandát plánuje obhájiť aj súčasný primátor Miroslav Dufinec, kandiduje s podporou strán Smer-SD, Hlas-SD a Slovenskej národnej strany. Ako nezávislí kandidáti kandidujú Dušan Goda, Erik Sibal a Miroslav Vidovenec.
Lehota na predkladanie kandidátnych listín pre nadchádzajúce voľby do orgánov samospráv uplynula o polnoci z 25. na 26. augusta 2026. Samotné voľby sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026.
Zdroj: SITA.sk - Michalovce čaká súboj siedmich kandidátov o post primátora, medzi nimi je aj súčasný primátor © SITA Všetky práva vyhradené.
V Michalovciach bude o primátorský post súperiť sedem kandidátov. Prevažujú nezávislí kandidáti, ktorí sú štyria. Medzi kandidátmi je jedna žena. Vyplýva to z údajov, ktoré mesto zverejnilo na svojom webe.
Za Starostov a nezávislých kandidátov kandiduje Jozef Bobík, kandidátkou MySlovensko na primátorku je Eva Copáková, kandiduje aj nezávislý kandidát Juraj Čarný. Mandát plánuje obhájiť aj súčasný primátor Miroslav Dufinec, kandiduje s podporou strán Smer-SD, Hlas-SD a Slovenskej národnej strany. Ako nezávislí kandidáti kandidujú Dušan Goda, Erik Sibal a Miroslav Vidovenec.
Lehota na predkladanie kandidátnych listín pre nadchádzajúce voľby do orgánov samospráv uplynula o polnoci z 25. na 26. augusta 2026. Samotné voľby sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026.
Zdroj: SITA.sk - Michalovce čaká súboj siedmich kandidátov o post primátora, medzi nimi je aj súčasný primátor © SITA Všetky práva vyhradené.
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