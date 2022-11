Kuffovci chcú zakázať propagáciu homosexuality v školách aj v televízii v programoch do 18 rokov

Ochrana osôb mladších ako 18 rokov

17.11.2022 (Webnoviny.sk) - Zákaz propagácie homosexuality chcú do školského zákona zakotviť nezaradení poslanci Štefan Kuffa Filip Kuffa , ktorí sa dostali do parlamentu na kandidátke kotlebovcov V školách a v školských zariadeniach navrhujú zakázať „prezentáciu a výučbu sexuality propagujúcej homosexualitu, zmenu pohlavia alebo odchýlku od rodovej identity určenej pri narodení". Na vzdelávacej pôde chcú tiež zakázať činnosť združení a realizáciu prednášok, ktoré by boli ladené týmto smerom.„Ochrana osôb mladších ako 18 rokov sa rozširuje aj na oblasť reklamy a vysielania. Zavádza sa zákaz vysielania obsahu alebo reklamy, ktorý by narúšal ich duševný a morálny vývoj prezentovaním alebo podporovaním odchýlky od rodovej identity určenej pri narodení, zmenu pohlavia alebo homosexualitu," píše sa v návrhu.Obsah zobrazujúci pornografiu, sexualitu alebo podporujúci odchýlku od rodovej identity určenej pri narodení, zmenu pohlavia alebo homosexualitu pre osoby mladšie ako 18 rokov sa podľa návrhu považuje za obsah porušujúci práva dieťaťa na zdravý sociálny, psychický a fyzický vývin.Kuffovci navrhujú za porušenia aj finančnú sankciu do výšky 10 000 eur. Parlament by mal o návrhu rokovať na svojej najbližšej schôdzi, ktorá sa má začať 29. novembra.Predkladatelia tvrdia, že ich cieľom je zvýšiť práva detí na ochranu rodovej identity určenej pri jeho narodení a chrániť práva rodičov na ich výchovu. „V súčasnosti sme svedkami, že sa rôzne zhubné ideológie snažia ´zviazať´ Slovenskú republiku a obmedziť práva jej občanov, ak s týmito ideológiami nesúhlasia,“ píšu predkladatelia v návrhu.Návrh novely zákona vychádza z tzv. „Orbánovho zákona“, ktorý bol prijatý v Maďarsku. Kuffovci sú presvedčení, že neútočí na základy Európskej únie , ale naopak, „realizuje prorodinnú politiku spočívajúcu na kultúrno etickom princípe kresťanstva a chráni koncept rodiny ako zväzku jedného muža a jednej ženy".