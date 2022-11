Šeliga: Dnes máme aj vďaka Novembru ´89 všetko vo svojich rukách. A to je dôvod na radosť a oslavu

17.11.2022 (Webnoviny.sk) - Demokracia a sloboda sú podľa poslanca parlamentu Juraja Šeligu Za ľudí ) dôvodom na radosť a aj Nežná revolúcia bola plná nádeje a radosti. „Neprepadnime blbej nálade, naopak, tešme sa, pretože posledných 33 rokov je dôvodom na radosť," uviedol vo svojom vyjadrení k 17. novembru.Za tie roky sme podľa neho prešli veľký kus cesty a z komunistickej nadvlády sme sa dostali do centra Európy. „Sme súčasťou Európskej únie , súčasťou NATO, môžeme slobodne cestovať, študovať, hovoriť a spájať sa s celým svetom. Všetci to, ako sa Slovensko zmenilo, vidíme, no najmä žijeme na vlastnej koži. Je to ten najlepší dôkaz toho, že za slobodu a demokraciu sa oplatí bojovať," dodal.Podľa poslanca by sme sa nemali nechať ovládnuť negativitou, lebo nie všetko je zlé, hoci aj u nás sa, tak ako všade, nájdu problémy. Tie sú ale podľa Šeligu na to, aby sa riešili. „Dnes máme aj vďaka Novembru ´89 všetko vo svojich rukách. A to je dôvod na radosť a oslavu," uzavrel.