Kuffovci sa postavia pred súd pre nebezpečné vyhrážanie kežmarskému poľnohospodárovi

Obvinenie je vykonštruované

Spozná, čo sú mafiánske praktiky

26.9.2023 (SITA.sk) - Štefan Kuffa a jeho syn Filip, ktorí sú momentálne obaja poslancami parlamentu a v nadchádzajúcich voľbách kandidujú za Slovenskú národnú stranu , sa v stredu 27. septembra majú postaviť pred súd vo veci nebezpečného vyhrážania.Pojednávanie by sa podľa rozpisu súdnych konaní ministerstva spravodlivosti malo uskutočniť na pracovisku Okresného súdu Poprad v Kežmarku. Vo veci je tiež obžalovaný druhý syn Štefana Kuffu Gregor.Podľa medializovaných informácií žalovaný skutok súvisí so sporom poslancov a kežmarského poľnohospodára o vlastníctvo poľnohospodárskych pozemkov.Polícia v tejto veci vzniesla obvinenie ešte v lete 2022. Podľa Filipa Kuffu však ide o vykonštruovanú vec. Skutok sa totiž podľa neho stal v čase, keď ani on, ani jeho otec neboli na údajnom mieste činu. Konkrétne Filip Kuffa bol podľa vlastných slov v Bratislave a jeho otec Štefan v Nemecku.„Toto obvinenie, ktoré bolo voči nám vznesené, nepokladám za nič iné ako politicky vykonštruované,“ skonštatoval v auguste minulého roku Filip Kuffa.Podľa portálu Aktuality.sk sa obžalovaní údajne snažili kežmarského poľnohospodára v roku 2021 násilným spôsobom vytiahnuť z auta, čo sa im napokon nepodarilo.„Išlo pritom o pokračovanie dlhodobého konfliktu, ktorý medzi sebou vedú rodina K. a údajne napadnutý farmár aj s jeho zamestnávateľom – popradskou spoločnosťou. Dôvodom sú spory o vlastníctvo poľnohospodárskych pozemkov a hospodárenie na nich,“ napísal portál.Počas incidentu podľa Aktualít zaznievali údajne na adresu farmára a jeho zamestnávateľa aj vyhrážky, že ich dajú „odstreliť“ a že farmár „spozná, čo sú to mafiánske praktiky“.