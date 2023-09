Výbuch na čerpacej stanici v Náhornom Karabachu zasiahol utečencov, zahynulo 20 ľudí a ďalších 300 je zranených

Ľudia utekajú do Arménska

Rozhovory o reintegrácii

26.9.2023 (SITA.sk) - Separatistické úrady v Náhornom Karabachu v utorok uviedli, že najmenej 20 ľudí zahynulo a takmer 300 ďalších utrpelo zranenia pri výbuchu na čerpacej stanici, keď ľudia, ktorí chceli utiecť do Arménska, čakali na tankovanie.Explózia nastala v pondelok neskoro večer na čerpacej stanici neďaleko hlavného mesta odštiepeneckého regiónu Stepanakert. Úrady uviedli, že 290 ľudí bolo hospitalizovaných a množstvo z nich je naďalej vo vážnom stave.Tisíce obyvateľov Náhorného Karabachu utekajú do Arménska po rýchlej vojenskej operácii Azerbajdžanu, ktorej cieľom bolo úplne získať späť región po troch desaťročiach vlády separatistov.Azerbajdžanská armáda minulý týždeň porazila arménske sily v 24-hodinovom bleskovom útoku, čím prinútila separatistické úrady, aby súhlasili so zložením zbraní a začali rozhovory o „reintegrácii“ Náhorného Karabachu do Azerbajdžanu.Zatiaľ čo sa Azerbajdžan zaviazal rešpektovať práva etnických Arménov v regióne a obnoviť dodávky po desaťmesačnej blokáde, mnohí miestni obyvatelia sa obávali represálií a rozhodli sa odísť do Arménska.Arménska vláda uviedla, že k pondelkovému večeru utieklo do Arménska viac ako 6 500 obyvateľov Náhorného Karabachu.