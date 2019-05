Kukan: Nie som optimista v dramatickom náraste volebnej účasti v SR

Na archívnej snímke Eduard Kukan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štrasburg 6. mája (TASR) – Na Slovensku ľudia dôverujú Európskemu parlamentu (EP) viac ako národnému, ale voliť nechodia.uviedol pre TASR v EP poslanec Eduard Kukan, ktorý nie je optimista, pokiaľ ide o dramatický nárast účasti v májových voľbách do EP na Slovensku.Podľa neho je dôležitá osobná kampaň a spolupráca s médiami, ktoré môžu pomôcť, ale rovnako aj uškodiť.uviedol.Voľby do EP považuje Kukan za dôležité preto, lebo si ľudia budú voliť parlament, ktorý bude rozhodovať o spoločnom osude, o tom, ako budú žiť a ako sa budú riešiť veci v každodennom živote." zdôraznil.Osobitne mladých ľudí Kukan vyzýva, aby šli voliť. "dodal.Podľa Kukana nie je v súčasnosti správne sa vyhovárať na nedostatok informácií.konštatoval. Jeho samého povzbudzujú stretnutia s mladými ľuďmi počas prednášok v slovenských školách alebo v Bruseli. "dodal.V otázke kompetencií Kukan zdôraznil, že poslanec EP má dvojakú úlohu. Na jednej strane reprezentuje svoju krajinu, keď sa hovorí o otázkach, ktoré sa dotýkajú Slovenska, na strane druhej plní úlohy, ktoré majú dosah na všetkých občanov členských štátov EÚ.Myslí si, že nesystémové strany vo voľbách do EP posilnia svoje pozície. Dôvod vidí v nedôvere alebo nespokojnosti občanov s tým, ako EÚ funguje. "konštatoval Kukan.Pre nesystémové strany je podľa neho nevýhodou aj to, že sa nevedia dohodnúť medzi sebou, aby vytvorili spoločné frakcie. Keby to dokázali, boli by oveľa vplyvnejší, a tým pádom by mohli oveľa razantnejšie presadzovať svoje požiadavky.dodal.Novozvolení poslanci po svojom nástupe do EP budú musieť podľa odchádzajúceho europoslanca hneď riešiť otázky vystúpenia Británie z EÚ, rozpočtu a s tým súvisiacu otázku spoločnej obrany alebo otázky rozširovania.povedal Kukan, pričom narážal na nedávnu skúsenosť z prednášky v Londýne. Domnieva sa, že druhé referendum o brexite nebude." spresnil.Únia podľa neho na vzniknutú situáciu iba dopláca.uzavrel.