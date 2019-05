Vážnym nebezpečenstvom pre firmy sú aj ich nezodpovední zamestnanci

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. mája (TASR) - Firmy na celom svete bojujú so zabezpečením svojich dát, ktoré sú často vystavované nezodpovednému zaobchádzaniu zo strany zamestnancov. Bezhlavé vytváranie, ukladanie či šírenie súborov môže viesť k tzv. digitálnemu neporiadku, ktorý môže pre firmy predstavovať vážne bezpečnostné riziko.Globálna správa Kaspersky Lab zameraná nazistila, že existuje určitý vzájomný vzťah medzi tvorbou digitálneho neporiadku a domácimi zvykmi ľudí.Digitálnym neporiadkom sa myslia súbory a dokumenty vytvorené v práci bez toho, aby o tom firmy vedeli, resp. mohli kontrolovať, akým spôsobom sú ukladané a kto k nim má prístup. Keď sa vezme do úvahy, že 72 % zamestnancov ukladá v práci dokumenty, ktoré obsahujú osobné alebo citlivé dáta, mohlo by to predstavovať určité bezpečnostné riziko, ak by došlo k ich zneužitiu. Dôsledkom by totiž mohli byť finančné straty alebo poškodenie reputácie spoločnosti, jej zamestnancov a potenciálne aj jej zákazníkov.Ako ukázal prieskum, v každodennom živote zamestnanca sú zvyky, ktoré môžu byť v priamej korelácii s tvorbou digitálneho neporiadku. U väčšiny respondentov boli pri organizácii chladničky zaznamenané podobné zvyky ako pri organizácii digitálneho života. Pritom až 88 % z tých, ktorí si pred dovolenkou urobia poriadok v chladničke, robia to isté aj s pracovnými súbormi.Podľa spoločnosti veľmi dôležité sú školenia zamestnancov a ich zameranie na praktické zručnosti, ktoré budú aplikované pri každodenných pracovných aktivitách. Nevyhnutné je tiež pravidelne zamestnancom pripomínať, ako veľmi je dôležité dodržiavať kyberbezpečnostné pravidlá a tým zamedziť tomu, aby na ne zamestnanci zabudli, napríklad vyvesením plagátov s bezpečnostnými tipmi a odporúčaniami v kanceláriách.