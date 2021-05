Kukláči zasiahli proti podvodníkom, cez vymyslené príbehy o vnukoch okrádali seniorov (video)

Dve trestné oznámenia

Seniorov vyzývajú k obozretnosti

14.5.2021 (Webnoviny.sk) - Kriminalisti z Dunajskej Stredy spolu s kukláčmi Pohotovostného policajného útvaru Trnava zaistili počas domovej prehliadky v meste Šahy v okrese Levice viacero listinných dôkazov a elektronické zariadenia, ktoré by mali usvedčiť páchateľov zo zločinov páchaných na senioroch. Zákrok polície súvisí s okrádaním seniorov cez vymyslené príbehy.„Za posledné týždne prijal vyšetrovateľ dve trestné oznámenia od starších žien. V oboch prípadoch bol scenár identický. V jednom prípade oznámil hlas v telefóne 81-ročnej žene, že zbili jej vnuka Tomáša. Od ženy žiadali 20-tisíc eur. Nakoniec od dôchodkyne vymámili osemtisíc eur, ktoré odovzdala v obálke a v taške taxikárovi,“ uviedla trnavská policajná hovorkyňa Mária Linkešová.V druhom prípade 77-ročnej žene narozprávali, že jej vnučka je zapletená do obchodu s drogami. Ak žena nezaplatí 30-tisíc eur, vnučka pôjde do basy a ešte jej odrežú prsty.„Kriminalisti postupne stotožnili osoby a vzniesli obvinenie za zločin podvodu. Nie je však vylúčené, že nenahlásených prípadov v okrese Dunajská Streda je viac. Obete cítia krivdu a strach z odsúdenia za svoje konanie a boja sa oznámiť prípad na polícii,“ dodala Linkešová.Polícia opäť upozorňuje seniorov, aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré by ich mohli telefonicky alebo osobne kontaktovať. Dvere do domov a bytov, nielen v čase pandemických opatrení, by mali otvárať len svojim príbuzným.