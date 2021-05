Hypotéka s mBank – rýchle vybavenie, zaujímavý úrok

prečo sa oplatí hypotéka od mBank



14.5.2021 (Webnoviny.sk) -V dnešnom článku sa dočítate:Pri kúpe nehnuteľnosti býva samotné plánovanie častokrát najdôležitejšou časťou celého procesu. Výber vysnívaného domu, bytu či pozemku, na ktorom si postavíte domček podľa vlastných predstáv je do značnej miery závislé od vašich finančných možností. Ak nemáte dostatok vlastných prostriedkov, čo je prípad drvivej väčšiny Slovákov, oslovíte banku so žiadosťou o hypotéku . Je potrebné si uvedomiť, že platí, že čím menšia splátka vám bude vychádzať, tým väčšia môže byť výška poskytnutého úveru vzhľadom na váš príjem. Na výšku splátky pri rovnakej výške úveru pôsobia dva faktory. Doba splatnosti a ročná percentuálna miera nákladov (RPMN), ktorej najväčšiu časť tvorí úroková sadzba. Čím menší je úrok (a tým aj RPMN) a čím dlhšia je doba splatnosti, tým nižšia je výsledná splátka. Hypotéka mBank umožňuje až 40 ročnú splatnosť a úrokovú sadzbu už od 1,14% ročne. Vďaka tomu môže byť vaša splátka nižšia, čo pre váš rozpočet znamená nižšie zaťaženie alebo možnosť získať vyššiu hypotéku. Veľmi príjemným bonusom je, že vybavenie a poskytnutie hypotéky v mBank je bez poplatku.Ďalším ohraničujúcim faktorom výšky hypotéky je hodnota nehnuteľnosti. Výhodou mHypotéky je, že môžete získať úver až do výšky 90 % hodnoty založenej nehnuteľnosti. A to aj v prípade, ak je predmetom hypotéka na pozemok. Ak sa jedná o refinancovanie úveru bez navýšenia, maximálna výška účelovej mHypotéky môže byť až do 100 % hodnoty založenej nehnuteľnosti.Hypotéku môžete okrem kúpy či výstavby použiť aj na rekonštrukciu, refinancovanie alebo na vysporiadanie nehnuteľnosti, napríklad pri dedení či rozvode. Hypotéka môže byť poskytnutá žiadateľovi staršiemu ako 18 rokov s trvalým zdrojom príjmu. V mBank môžu o jednu hypotéku požiadať až 4 žiadatelia, čím je možné zvýšiť posudzovaný príjem a tým aj výšku hypotéky.Možno aj vy poznáte príbehy z vášho okolia, kedy sa vybavovanie a následné schvaľovanie hypotéky stalo doslova nočnou morou. Cieľom mBank je poskytovať služby svojim klientom maximálne efektívne a bez zbytočného naťahovania. A to je aj prípad mHypotéky. Celý proces je maximálne transparentný a vy hneď od začiatku viete, čo vás čaká a aké doklady budete pre schválenie hypotéky potrebovať. Už pri prvej návšteve pobočky vám hypošpecialista pripraví ponuku na mieru vrátane výšky splátky a informuje vás o dokladoch, ktoré budete potrebovať k jej schváleniu. Po vašom akceptovaní ponuky a odovzdaní potrebných dokumentov podpíšete žiadosť o schválenie hypotéky. Ak ste klientom mBank, stav vašej žiadosti môžete sledovať priamo vo vašom internet bankingu.Po schválení úveru už len podpíšete zmluvu a čerpať prostriedky môžete už na základe návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. To znamená, že nemusíte čakať, kým kataster zapíše záložné právo.Ak disponujete nehnuteľnosťou, ktorá ešte nie je zaťažená hypotékou a potrebujete peniaze, môžete požiadať o americkú hypotéku. Je to druh úveru, pri ktorom sa zakladá existujúca nehnuteľnosť, ale peniaze nemusíte využiť na jej kúpu či rekonštrukciu. Veľmi jednoducho povedané, peniaze môžete použiť na čokoľvek.Je pravda, že americká hypotéka je o trochu drahšia ako bežná hypotéka na bývanie, avšak neporovnateľne lacnejšia ako spotrebný úver na čokoľvek. Veď posúďte sami. Neúčelovú mHypotéku môžete získať s úrokom už od 1,39 % ročne. Jej výhodou je okrem nulových poplatkov za vybavenie či poskytnutie tiež vysoké prefinancovanie – až do výšky 75 % hodnoty zakladanej nehnuteľnosti, možnosť splatiť až 20 % hodnoty istiny ročne bez poplatku a až 20 ročná doba splatnosti. Ak sa rozhodnete americkou hypotékou konsolidovať vaše aktuálne úvery, splatnosť je možné natiahnuť až na 25 rokov. V tomto prípade ide o zlúčenie nevýhodných úverov do jedného – hypotekárneho, pričom cieľom je podstatne znížiť celkovú mesačnú splátku časti alebo všetkých úverov, ktoré máte. Konsolidovať môžete inú hypotéku s nevýhodným úrokom, spotrebné úvery, stavebné úvery aj kreditné karty.Informačný servis