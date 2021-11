Kukuľková s Labošovou majú na ME v stolnom tenise do 21 rokov už istotu deblového bronzu

Kľúčový duel otočili

Súperky chcú rozhodiť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.11.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenské reprezentantky v stolnom tenise Tatiana Kukuľková s Emou Labošovou už majú istotu minimálne bronzu zo štvorhry žien na majstrovstvách Európy do 21 rokov v belgickom Spa. Slovenky na šampionáte postúpili už do semifinále."Do Spa sme cestovali s ambíciou, že chceme zabojovať o medailu. Vedeli sme, že vo štvorhre máme najväčšiu šancu práve my dve s Emou. S tým sme do toho išli, aj na tréningoch sme sa špeciálne venovali deblu. Nám sa hrá spolu dobre, sme zohraté a azda je to aj vidieť. Po úspechu na ME 2021 v poľskej metropole sme si vraveli, že by by to reálne mohlo vyjsť s medailou, čo by by bolo super. Keby sme v sobotu vyhrali ešte aj semifinále, tak to bude ešte lepšie. Každý duel je však iný, ale my dúfame, v čo najlepší výsledok," povedala priamo z Belgicka Kukuľková, cituje ju tlačová správa Slovenského stolnotenisového zväzu.Uvedené duo v júni na seniorských ME skončilo vo štvrťfinále. V Spa nechýbalo veľa a vypadli by už v osemfinále, duel proti nemeckému páru Yuki Cucuiová, Sophia Kleeová však otočili."Nemky hrali v prvých dvoch setoch svoj strop. Triafali všetko, na čo siahli. Na druhej strane sa nám vtedy hralo ťažko, lebo sme pôsobili zaspatým dojmom, čo nám vyčítal aj tréner Jaromír Truksa. Neboli sme v zápase hlavami a nebojovali sme tak, ako by sa malo. Sme však rady, že sme to po druhom sete otočili. Začali sme hrať aktívnejšie, najmä v kľúčových loptách, viac sme bojovali. V piatom dejstve sme mali prevahu fyzicky i herne, ony boli akoby už zmierené s prehrou," pokračovala Kukuľková.Neskôr slovenské stolné tenistky postúpili aj cez Poľky a v boji o finále nastúpia proti Srbkám."Proti Poľkám sme si verili, hoci to bol náročný žreb. Sú to medailistky z vrcholných podujatí, hrajú veľmi dobre a najmä za stolom majú istotu, čo nám nevyhovuje. Vedeli sme, že sa s nimi nemôžeme púšťať do výmen, ale tie sme sa pokúšali do troch - štyroch lôpt ukončiť, či už Emou, alebo ich rozhýbať, aby začali robiť chyby. Myslím si, že sme celý zápas hrali lepšie. Sme veľmi šťastné a dúfame, že to takto pôjde aj ďalej. Proti Srbkám sme ešte nikdy nehrali, čo je možno pre nás aj dobré. Uvidíme, ako sa nám bude dariť, ale máme na to, aby sme cez tieto súperky prešli až do finále. Zabojujeme a azda sa výsledok dostaví. Ak budeme hrať ako v piatok, tak to bude veľmi dobré. Srbky sú dve útočníčky - praváčka s ľaváčkou, budeme ich musieť nejako rozhodiť," dodala Kukuľková.Na šampionáte v Belgicku je Labošová v hre ešte aj v dvojhre, v osemfinále nastúpi proti Francúzke Lucie Gauthierovej.