Ovečkin sa odpútal od Hulla a začal stíhať Jágra, hovorí o výnimočnom okamihu

13.11.2021 (Webnoviny.sk) - Ruský hokejový útočník Alexander Ovečkin v zámorskej NHL stále žiari. Ofenzívny líder Washingtonu Capitals v piatok jedným presným zásahom prispel k triumfu Caps na ľade Columbusu Blue Jackets 4:3 a v historickom rebríčku kanonierov profiligy sa na 4. mieste odpútal od Bretta Hulla.Rus má na svojom konte už 742 gólov v NHL a teraz ho čaká stíhacia jazda za najlepším Európanom v tomto hľadisku - Jaromírom Jágrom. Česká legenda v kanadsko-americkej hokejovej súťaži zaznamenala 766 presných zásahov. Pred Jágrom sú už len Gordie Howe (801) a Wayne Gretzky (894).Ovečkin v piatok vyrovnával na 1:1 strelou švihom z pravého kruhu. S dvanástimi gólmi je druhým najlepším strelcom NHL v tejto sezóne. Lídrom je štrnásťgólový Leon Draisaitl z Edmontonu Oilers."Bol to skvelý boj. Opäť sme nemali najlepší začiatok, no držali sme sa našej hry a výsledok sa dostavil," zhodnotil Ovečkin duel na ľade Columbusu. Triumf Capitals zariadil v závere tretej tretiny Conor Sheary.Ruský ostrostrelec po súboji tiež priznal, že odpútanie sa od Hulla v historickom rebríčku strelcov pre neho veľa znamená. "Keď človek začína s hokejom a potom príde do NHL, ani nepomyslí na to, že sa raz zaradí medzi také skvelé mená. Je to výnimočný okamih pre mňa, mojich rodičov, môjho brata, moju manželku aj deti," poznamenal Ovečkin.Ruský krídelník isto prijal po prekonaní Hulla množstvo gratulácií, no priamo od Hulla bola pravdepodobne jedna z najhodnotnejších."Alex, gratulujem ti k 4. miestu v rebríčku najlepších strelcov. Mám dobrého kamaráta Wayna Gretzkého, ktorý na golfe po dobrom zásahu neustále opakuje, že hráč ako ty si zaslúži prezývku. Takže Alex, prezývku The Great Eight máš zaslúžene: Ešte raz gratulujem a prajem ti, aby sa ti stále darilo a v rebríčku si stúpal nahor. Je čas ísť," povedal Hull prostredníctvom verejného videopozdravu.