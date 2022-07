Kultivácia Ružínskej priehrady pokračuje. Pre turistov tu pribudli oddychové zóny vyrobené z ekologicky spracovaných plastov

7.7.2022 (Webnoviny.sk) -Občianske združenie Ružínska priehrada (OZ) pokračuje v aktivitách zameraných na riešenie problému s plastovým odpadom. Osadenie nornej steny z upcyklovaného materiálu sa po roku ukázalo ako úspešný krok a kľúčový aspekt ochrany priehrady. Najnovšie v rámci projektu Panenská ekoturistika prináša OZ spolu s podporou nadácie 365.bank benefit pre rekreantov - ekologické oddychové zóny, v ktorých môžu relaxovať alebo si urobiť piknik či táborák pri vode."Každá vybudovaná zóna pozostáva zo sedenia, priestoru pre založenie ohňa a odpadkového koša. Všetky tieto prvky sú vyrobené z upcyklovaných plastov, čím sme sa snažili poukázať na to, ako sa dá odpad zmysluplne využiť, pokiaľ sa s ním správne nakladá. Aby boli tieto miesta kompatibilné s celkovým charakterom prostredia, do ktorého sú zasadené, vyhotovili sme ich v prevedení pripomínajúcom drevo," hovorí Jozef Kojecký, predseda OZ Ružínska priehrada.Upcyklácia je pritom proces, pri ktorom sa spracovávajú odpadové materiály, akým je aj plast, do nových výrobkov s pridanou hodnotou. Týmto materiálom tak dáva "druhú" šancu a úplne nové využitie. Často ide aj o kreatívnejší spôsob, vďaka čomu sa z nepotrebného odpadu stávajú zmysluplné predmety. Práve plasty pritom predstavujú pre vodnú nádrž dlhodobý problém. Vďaka upcyklácii môžu byť pretavené do oddychových zón, začať slúžiť turistom, ale aj kultivovať okolie priehrady."Ekológia a udržateľnosť sú jednou z hodnôt značky 365. Plasty považujeme za dnešný problém, ktorý je nevyhnutné riešiť. Pridali sme ruku k dielu pri zabezpečení nornej steny a robíme tak aj teraz podporou oddychových miest. Veríme, že sa nám spoločne s Občianskym združením Ružínska priehrada podarí spraviť z tejto lokality krajšie, ale aj zdravšie miesto pre relax a rozvoj turizmu," hovorí Hana Tarabová, správkyňa 365.nadácie.Ružínska priehrada sa nachádza na ústí riek Hnilec a Hornád, kľukatí sa v prírodnom útvare v 5. stupni ochrany a patrí do Európskej sústavy chránených území Natura 2000. Vybudovali ju v rokoch 1963 až 1970 ako povodňovú bariéru a nesie názov po zaniknutej obci Ružín. Zároveň ju ľudia zo širokého okolia využívajú na rekreačné účely. Má objem 45,3 milióna kubických metrov, dĺžku 11 kilometrov a množstvom plastov vo vode bola dlhodobo najväčším plastovým problémom na východnom Slovensku.Informačný servis