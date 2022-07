Premiér Boris Johnson má vo štvrtok oznámiť svoju rezignáciu

aktualizované 7. júla 11:13



7.7.2022 (Webnoviny.sk) -Britský premiér Boris Johnson vo štvrtok rezignuje na post predsedu Konzervatívnej strany, v dôsledku čoho skončí aj na poste predsedu vlády. Premiérom však zostane až do jesene, než si konzervatívci zvolia nového lídra.Boj o predsedníctvo strany sa začne v lete a nový premiér už bude úradovať pred konferenciou konzervatívnej strany, ktorá sa uskutoční v októbri. Informuje o tom spravodajský portál BBC s tým, že politik verejne oznámi svoju rezignáciu ešte vo štvrtok.Líder opozičných labouristov Keir Starmer privítal Johnsonov úmysel odstúpiť z vedenia Konzervatívnej strany a vlády, pričom uviedol, že tak mal urobiť už dávno. Johnsonov odchod je podľa neho dobrou správou pre krajinu, ktorá potrebuje „čerstvý začiatok“.Johnson sa stal premiérom v júli 2019. Jeho vládu sprevádzala séria kontroverzií, medzi nimi napríklad aj policajné vyšetrovanie vládnych večierkov počas pandemických lockdownov, a on sám prežil hlasovanie o dôvere v jeho vlastnej strane.Najnovší masívny tlak v podobe vlny viac ako 50 rezignácií členov vlády a konzervatívnej strany, sa na Johnsona tento týždeň spustil po tom, čo vyšlo najavo, že vedel o obvineniach voči niekdajšiemu vysokopostavenému členovi strany, hoci to jeho úrad predtým popieral.