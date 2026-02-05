|
Štvrtok 5.2.2026
05. februára 2026
Kultová kapela The Sisters of Mercy vystúpi v Bratislave
The Sisters of Mercy patria už viac ako štyri dekády k najvplyvnejším menám undergroundovej a alternatívnej hudby.
Legendárna britská kapela The Sisters of Mercy ohlásila návrat do Bratislavy. Ikona temnej a alternatívnej hudby vystúpi 25. októbra v bratislavskom MMC, kde prinesie svoj charakteristický mix post-punku, gothic rocku, industriálnych beatov a monumentálnej atmosféry. 24hod.sk informovala PR manažérka Katarína Knochová.
The Sisters of Mercy patria už viac ako štyri dekády k najvplyvnejším menám undergroundovej a alternatívnej hudby. Od svojho vzniku v britskom Leeds v roku 1980 definujú vlastnú cestu mimo žánrových hraníc - spájajú punkovú dravosť, psychedéliu, metalové riffy, elektronické beaty a temnú poetiku do zvuku, ktorý je okamžite rozpoznateľný. Kapela, pomenovaná podľa piesne Leonarda Cohena, čerpala inšpiráciu od velikánov ako David Bowie, Slade či The Velvet Underground, no rovnako silno z nej cítiť vplyv The Stooges, Motörhead či Suicide.
Zlomovým momentom v kariére bol album Floodland (1987), ktorý priniesol dnes už kultové skladby Dominion, Lucretia My Reflection a epickú, viac než desaťminútovú hymnu This Corrosion. Všetky dodnes znejú na klubových tanečných parketoch po celom svete. Nasledujúci album Vision Thing (1990) pritvrdil smerom k metalovejšiemu zvuku, no zachoval typické prvky kapely - mechanické bicie, hypnotické basové linky a tajomné, mnohoznačné texty.
Po komplikovaných vzťahoch s hudobným priemyslom v 90. rokoch sa frontman Andrew Eldritch rozhodol sústrediť predovšetkým na koncertovanie. Hoci The Sisters of Mercy odvtedy nevydali nový štúdiový album, ich popularita a vplyv neustále rástli. Ich temný, inteligentný a emotívny rock ovplyvnil celé generácie kapiel od gothic rocku až po industrial a alternative.
Posledné roky sú zároveň mimoriadne silné aj po koncertnej stránke. Kapela sa v roku 2022 veľkolepo vrátila do USA, najprv ako headliner festivalu Sick New World v Las Vegas, následne vypredala legendárny Palladium v Los Angeles za menej než 48 hodín a pokračovala rozsiahlym turné. Počas týchto koncertov predstavila aj množstvo nových skladieb, ktoré fanúšikovia aj kritici označujú za návrat k najsilnejším momentom ich klasického obdobia, no so súčasným, moderným zvukom.
Aktuálna koncertná zostava, v ktorej Eldritcha dopĺňajú Ben Christo, Kai, „Ravey“ Dave Creffield a kultový automatický bubeník Doktor Avalanche, je považovaná za jednu z najsilnejších v histórii kapely. Spolu s filmovou svetelnou šou a so setlistom plným veľkých hitov, rarít aj nových skladieb vytvárajú koncerty The Sisters of Mercy intenzívny a silný zážitok.
