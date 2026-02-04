|
04. februára 2026
Video: Valí sa bez možnosti návratu: Tomy Kotty ako Rolling Stone – naplno, bez brzdy
Tomy Kotty má na domácej scéne už jasné miesto. Debutový album JA, ZLODUCH krátko po vydaní potvrdil, že nejde o jednorazový výstrel, ale o premyslený autorský krok.
Zdieľať
Silná odozva fanúšikov a rastúca pozornosť hudobnej verejnosti ukázali, že Kottyho otvorenosť, schopnosť ísť proti prúdu a pomenovať osobné témy bez prikrášľovania fungujú. Práve tento album nastavil latku – a zároveň otvoril dvere ďalšiemu vývoju aj skrz obrovský záujem o jeho živé vystúpenia.
Po období osobných zmien a vnútorných zlomov prichádza s novinkou Rolling stone, v ktorej sa otvorene vyspievava z emócií, ktoré spracováva. Zároveň ide o prvý oficiálny výstup spoločného projektu Chalani, spájajúci Tomyho Kottyho, českého speváka Jaroslava Oláha a producenta Maxa Mikloša. Nejde o spoluprácu na jednej skladbe, ale o spoločný EP projekt, ktorého tvorba je rovnocennou spoluprácou všetkých troch autorov.
„Rolling Stone pre mňa znamená pohyb. Keď sa raz pohneš, už sa nevraciaš späť,“ hovorí Tomy Kotty. Práve tento postoj sa stal základom skladby, ktorá nevznikla z potreby reagovať na trendy, ale z potreby byť úprimný sám k sebe. Pieseň pracuje so symbolom valiaceho sa kameňa ako metaforou životnej cesty, počas ktorej sa človek učí ustáť veci sám a ísť ďalej bez obzerania sa späť.
Pre Jaroslava Oláha má skladba iný, no rovnako silný význam. „Nie všetko, o čom spievame, žijeme práve teraz. Ale všetko z toho sme už niekedy prežili,“ vysvetľuje známy český interpret. Práve táto schopnosť vrátiť sa k emócii a znovu ju prežiť robí z Rolling Stone skladbu, ktorá nepôsobí vykonštruovane, ale prirodzene a autenticky.
Názov piesne vznikol pôvodne len ako pracovné označenie, no napokon sa stal výstižným symbolom celého projektu. „Rolling Stone je rock’n’roll. Jaro vyzerá ako kameň a my sa s ním s Maxom nekontrolovateľne valíme,“ dodáva s úsmevom Kotty. V tejto vete sa zrkadlí energia celého projektu Chalani – pohyb, nespútanosť a odmietanie stagnácie.
Hudobne skladba stojí na prepojení charakteristických hlasov Kottyho a Oláha, ktoré sa navzájom dopĺňajú a zvýrazňujú. Producent Max Mikloš projekt drží pokope po hudobnej stránke a dáva mu jasný smer. Kotty spieva časť skladby v češtine, Oláh zasa po slovensky, čo prirodzene podčiarkuje spoločný česko-slovenský charakter projektu.
Singel Rolling Stone otvára EP Chalani, ktoré nebude zviazané jednotnou témou ani jedným zvukom. Každá skladba má byť samostatnou výpoveďou a odrazom momentu, v ktorom vznikla. Projekt stavia na autenticite, prirodzenej chémii a skúsenosti troch autorov, ktorí presne vedia, čo chcú prostredníctvom svojej hudby povedať.
Rolling Stone tak nadväzuje na silný základ albumu JA, ZLODUCH a zároveň posúva Tomyho Kottyho do ďalšej fázy. Vpred. Bez brzdy.
Singel je dostupný na všetkých streamovacích platformách. EP Chalani vyjde v priebehu nasledujúcich mesiacov.
Zdroj foto a info: Be Loud Production
