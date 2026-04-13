|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 13.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Aleš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. apríla 2026
Kultúra čaká na peniaze. Malatinec otvára tému FPU, do parlamentu prídu desiatky zástupcov
Poslanec parlamentu Roman Malatinec (Strana vidieka) zvoláva na pôde Národnej rady (NR) SR ...
Zdieľať
13.4.2026 (SITA.sk) - Poslanec parlamentu Roman Malatinec (Strana vidieka) zvoláva na pôde Národnej rady (NR) SR diskusiu o Fonde na podporu umenia (FPU), zúčastniť sa na nej má 30 zástupcov kultúrnej obce. Ako informoval mediálny tím Strany vidieka, diskusia sa bude konať v utorok v kinosále NR SR. Začne od 12:00, predpokladaný koniec by mal byť o 14:30.
„Vo Fonde na podporu umenia sú peniaze, ale fond ich nevie doručiť tým, ktorí na to čakajú. Nie je možné, aby folklórne festivaly a iné kultúrne podujatia na Slovensku v apríli nevedeli, či dostanú peniaze na tento rok. Príde 30 zástupcov kultúrnej obce a budeme hľadať riešenia, aby fond začal reálne fungovať,“ ozrejmil Malatinec.
Poukázal, že ak prostriedky na kultúrne akcie neprídu, mnoho podujatí sa neuskutoční. To má ale dopad aj na cestovný ruch a príjmy malých obcí, pre ktoré sú tieto kultúrne podujatia jednou z mála podnikateľských príležitostí. FPU je podľa poslanca potrebné opätovne sfunkčniť, jeho rozhodovanie by tiež malo byť transparentné a predvídateľné.
Malatinec do parlamentu predložil aj novelu zákona o FPU. Cieli ňou na to, aby FPU začal opäť plniť svoju úlohu, a teda podporoval rozvoj kultúry na Slovensku. „Stretnutie má ambíciu vytvoriť priestor pre konštruktívny dialóg medzi poslancami a zástupcami zriadenej aj nezriaďovanej kultúry o aktuálnych výzvach v systéme podpory kultúry, najmä v oblasti transparentnosti rozhodovacích procesov, odbornosti hodnotiacich orgánov, fungovania komisií a dopadov zmien na prax,“ doplnil poslanec.
V polovici marca Rada FPU na svojom zasadnutí jednostranne rozhodla o zrušení všetkých platných viacročných zmlúv. Učinila tak bez ohľadu na to, či projekt splnil všetky podmienky na vyplatenie ďalšej časti pridelenej podpory. Informovala o tom vtedy platforma Otvorená kultúra! Týkalo sa to napríklad slovenských festivalov, časopisov, kultúrnych centier, vydavateľstiev či divadiel.
Zrušené boli zmluvy v celkovej sume viac ako dva milióny eur. Ide pritom aj o projekty, ktoré už prebiehajú. FPU vtedy v reakcii argumentoval systémovými zmenami, ktoré by mali zaistiť spravodlivejšiu redistribúciu finančných prostriedkov. Rovnako uviedol, že vedenie fondu považuje za prioritné ukončiť model, ktorý v minulosti vykazoval znaky uzavretého systému, dlhoročná prax automatického schvaľovania viacročných grantov podľa neho viedla k deformácii prirodzeného kultúrneho prostredia a znevýhodňovala nových uchádzačov.
Na sklonku marca predstavitelia rezortu kultúry a Oľha na tlačovej konferencii informovali, že rušenie trojročných zmlúv Radou FPU neznamená ukončenie podpory projektov. Žiadosti by mali byť naďalej posudzované individuálne, kvalitné projekty podľa Ministerstva kultúry SR podporu získajú. Zmena spočíva v tom, že financovanie už nebude garantované na tri roky vopred, ale bude sa prehodnocovať každý rok. Tieto rozhodnutia vyvolali v kultúrnej obci markantnú vlnu odporu a boli jedným z dôvodov, ktorými organizátori odôvodnili protestnú akciu, ktorá sa v závere marca konala v Bratislave a zúčastnilo sa jej 14-tisíc ľudí.
