Pondelok 13.4.2026
Meniny má Aleš
13. apríla 2026
Fico vidí potenciál v spolupráci s Vietnamom, rozvíjať by mohli oblasť energetiky aj zbrojárstva – FOTO
Slovensko a Vietnam majú potenciál rozvíjať spoluprácu najmä v oblasti atómovej energie a zbrojárskeho priemyslu. Po rokovaní s vietnamským premiérom Le Minh Hungom to počas oficiálnej návštevy vo Vietname ...
13.4.2026 (SITA.sk) - Slovensko a Vietnam majú potenciál rozvíjať spoluprácu najmä v oblasti atómovej energie a zbrojárskeho priemyslu. Po rokovaní s vietnamským premiérom Le Minh Hungom to počas oficiálnej návštevy vo Vietname uviedol predseda vlády Robert Fico. Podľa premiéra medzi krajinami neexistujú otvorené politické otázky, čo vytvára priestor na rozvoj vzájomne výhodnej ekonomickej spolupráce.
„Sme krajiny, ktoré sú historicky mimoriadne silne previazané, sme krajiny, ktoré sa môžu sústrediť na pokračovanie vzájomne výhodnej ekonomickej spolupráce,“ povedal Fico.
Doplnil, že spolu s vietnamskou stranou zadefinovali rámec spolupráce, a dohoda na strategickom partnerstve medzi Slovenskom a Vietnamom je prirodzeným pokračovaním strategického partnerstva, ktoré bolo uzatvorené medzi Vietnamom a Európskou úniou. Slovensko chce byť podľa slovenského premiéra mostom medzi EÚ a Vietnamom.
Vietnam je pre Slovensko najvýznamnejším partnerom v juhovýchodnej Ázii a tretím najvýznamnejším obchodným partnerom v Ázii. Súčasťou delegácie predsedu vlády je aj podnikateľská misia, ktorá sa zúčastní na dvoch významných obchodných fórach s cieľom rozvíjať hospodársku spoluprácu. Fico poukázal na skúsenosti Slovenska v oblasti jadrovej energetiky.
„Vláda SR berie na vedomie rozhodnutie vlády Vietnamu, že chce ísť cestou výroby elektrickej energie v budúcnosti aj cez výstavbu atómových elektrární,“ povedal Fico a dodal, že Slovensko je pripravené pomôcť Vietnamu pri rozvoji výroby elektriny z jadrových zdrojov aj pri vzdelávaní odborníkov.
Potenciál vidí aj v spolupráci v obrannom priemysle. Premiér zároveň informoval o rastúcom záujme slovenských turistov o Vietnam. Po zavedení bezvízového styku na pobyty do 45 dní navštívilo podľa neho krajinu za rok viac ako 18-tisíc Slovákov. V budúcnosti by mohlo vzniknúť aj priame letecké spojenie medzi Bratislavou a Vietnamom. Robert Fico pozval vietnamského premiéra na oficiálnu návštevu Slovenska a vyjadril presvedčenie, že vzájomné vzťahy sa budú ďalej dynamicky rozvíjať.
Počas návštevy slovenskej delegácie boli podpísané viaceré memorandá o porozumení. Týkajú sa spolupráce v oblasti obrany a zbrojárskeho priemyslu, spolupráce medzi ministerstvami zahraničných vecí, technickej normalizácie, metrológie a kvality, ako aj spolupráce v oblasti jadrovej energetiky.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová absolvovala bilaterálne rokovanie s vietnamskou ministerkou kultúry, športu a cestovného ruchu Lam Thi Phuong Thanh v Hanoji. Výsledkom stretnutia bolo podpísanie Memoranda o porozumení v oblasti kultúrnej spolupráce medzi rezortmi kultúry oboch krajín na roky 2026 – 2030. Memorandum sa zameriava na podporu mobility umelcov a odborníkov, ich účasť na medzinárodných podujatiach, ako aj na rozvoj spolupráce v oblastiach vizuálneho a scénického umenia, hudby, literatúry, dizajnu, architektúry a médií.
Zahŕňa tiež spoluprácu pri ochrane, obnove a digitalizácii kultúrneho dedičstva, výmenu skúseností medzi kultúrnymi inštitúciami a posilnenie spolupráce v oblasti autorského práva a kreatívnej ekonomiky. Významný priestor otvára aj v oblasti kinematografie a podporuje organizáciu podujatí, ako sú Dni kultúry SR vo Vietname a Dni kultúry Vietnamu na Slovensku.
Zdroj: SITA.sk - Fico vidí potenciál v spolupráci s Vietnamom, rozvíjať by mohli oblasť energetiky aj zbrojárstva – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Strategické partnerstvo
Cestovný ruch
Kultúrne rokovanie
