Sobota 7.2.2026
Meniny má Vanda
Denník - Správy
07. februára 2026
Kultúra na každom rohu: Otvárací víkend Trenčín 2026 prinesie výnimočný program
Otvárací víkend (od 13. do 15. februára) Trenčín 2026 prinesie galaprogram, koncerty aj svetelné inštalácie
Už od piatku 13. februára bude z Trenčína pulzujúce centrum kultúrneho diania celoeurópskeho významu. Počas troch dní sa v meste odohrá vyše 100 podujatí, ktoré symbolicky odštartujú projekt Trenčín 2026. Galaprogram Manifest Trenčín 2026, svetelné inštalácie Zažni mesto, medzinárodné výstavy, divadlo, tanec, koncerty, spoločné raňajky na ulici a Festival lokálnych chutí – to všetko bude súčasťou najväčšej kultúrnej udalosti roka.
Mesto sa otvára ľuďom aj umeniu
Centrum Považia sa na tri dni stane mestom, kde sa kultúra deje doslova na každom rohu: na uliciach, v galériách, na hrade, v kluboch i v kostoloch. Od 13. do 15. februára budú môcť obyvatelia aj návštevníci mesta zažiť umenie od rána do večera, v centre aj v okrajových častiach mesta.
„Chceme, aby si každá osoba mohla z programu vybrať to svoje, či už je to veľké večerné predstavenie alebo drobný zážitok v susedskej zóne. Otvárací víkend ukáže, ako môže vyzerať mesto, keď sa otvorí ľuďom, myšlienkam a zvedavosti,“ hovorí Lumír Mati, hlavný dramaturg programu Otváracieho víkendu.
Víkend plný svetla, hudby aj odvahy meniť priestory
V piatok sa začne symbolickým prebúdzaním zvedavosti. Program je určený najmä žiakom a študentom. Konať sa bude nielen na školách, ale aj v kultúrnych inštitúciách a vo verejnom priestore. V popoludňajších hodinách naň nadviažu podujatia miestnych komunít.
Sobota 14. februára sľubuje najbohatší program. V dopoludňajších hodinách prejde mestom fašiangový sprievod s hudbou, tancom a prekvapeniami. Popoludňajší a večerný program sa bude odohrávať na troch pódiách v centre mesta. Večer vyvrcholí na Mierovom námestí, kde sa od 18:00 uskutoční veľkolepý galaprogram Manifest Trenčín 2026. Prepojí obraz, hudbu, tanec a príbeh mesta.
Neskôr večer od 20:30 vystúpia napríklad Jana Kirschner, Štefan Štec a Vojenská hudba OS SR. Od 21:15 nebude chýbať ani legendárna trenčianska skupina Bez ladu a skladu a Lucerka, ktorá patrí k zásadným menám slovenského alternatívneho rocku.
Na parkovisku Štadióna AS Trenčín sa predstaví španielska akrobatická skupina Company Sacude s vystúpením Euforia. V Okruhovom dome armády zasa diváci uvidia spoluprácu Mestského divadla Zlín a Filharmónie Bohuslava Martinů s predstavením EGBDF – Kdo se naladí na správnu notu.
Nedeľný program prinesie pokojnejšie tempo, no silné umelecké momenty. Slávnostnú bohoslužbu povedie biskup Dávid Tencer, po nej bude nasledovať koncert Komorného orchestra mesta Trenčín. Ďalej vystúpi poetka Mila Haugová s hudobníkmi, prebehne taiko vystúpenie Sorezonaru a večer uzavrie koncert slovensko-nórskeho hudobného projektu Slovnorama.
Počas všetkých troch dní bude možné zažiť sériu svetelných inštalácií Zažni mesto, ktorá rozžiari verejné priestory, kostoly aj synagógu – vždy od 16:00.
Umelci, štvrte aj susedia – všetci spolu
Významnou súčasťou víkendu budú komunitné aktivity vo štvrtiach, ktoré ponúknu spoločné jedlo, priestor na stretnutia a predstavenie miestnych talentov.
„Naším cieľom je, aby sa aj obyčajné susedstvo stalo jedným z pilierov podujatia. Stačí sa stretnúť vonku, porozprávať sa. Aj to je kultúra,“ hovorí Lenka Abaffyová, koordinátorka komunitných projektov.
Praktické informácie: doprava a parkovanie
Počas víkendu budú v centre mesta dopravné obmedzenia. Najmä v sobotu radia organizátori necestovať do centra autom a využiť mestskú hromadnú dopravu. Pre návštevníkov zo vzdialenejších miest, ktorí napriek tomu prídu autom, bude k dispozícii bezplatné záchytné parkovisko na letisku, odkiaľ bude premávať kyvadlová doprava do centra. V meste budú informácie a navigáciu zabezpečovať dobrovoľníci. Kompletný program Otváracieho víkendu nájdete na stránke Trenčín 2026 – https://www.trencin2026.eu/otvaraci-vikend/program/
Záštitu nad projektom Trenčín 2026 prevzal prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Projekt finančne podporujú mesto Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Partnerom projektu je Európska únia.
