 Piatok 6.2.2026
06. februára 2026

V Tatranskej Lomnici sa uskutoční ďalší ročník podujatia Snežné psy, malých i veľkých čaká víkend plný zábavy


Počas nadchádzajúceho víkendu 7. a 8. februára sa v Tatranskej Lomnici uskutoční ďalší ročník obľúbeného rodinného podujatia Snežné psy. Na účastníkov čakajú dva dni plné súťaží, rozprávok, ...



02 676x452 6.2.2026 (SITA.sk) - Počas nadchádzajúceho víkendu 7. a 8. februára sa v Tatranskej Lomnici uskutoční ďalší ročník obľúbeného rodinného podujatia Snežné psy. Na účastníkov čakajú dva dni plné súťaží, rozprávok, vystúpení psíkov, lavínových hier a rodinnej lyžovačky na zjazdovkách strediska Tatranská Lomnica.


Deti ako správni objavitelia sa budú môcť zúčastniť expedičných výprav do ďalekých-neďalekých zákutí ľadovej krajiny. Počas soboty aj nedele je pre nich pripravená dobrodružná expedícia od póla k pólu, ktorá je plná zábavných úloh. Svoje schopnosti na reálnom príklade ukážu aj lavínové psy so svojimi psovodmi z Horskej záchrannej služby, ktoré sa budú snažiť vypátrať a následne vyslobodiť dobrovoľníkov, ktorí „uviazli“ pod lavínou.

Podujatie sa uskutoční pod Lomnickým štítom, v Tatranskej Lomnici, konkrétne v areáli Maxilandu vedľa Apresski baru. Vstup na podujatie je zadarmo.


Zdroj: SITA.sk - V Tatranskej Lomnici sa uskutoční ďalší ročník podujatia Snežné psy, malých i veľkých čaká víkend plný zábavy © SITA Všetky práva vyhradené.

