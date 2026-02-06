|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 6.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dorota
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. februára 2026
V Tatranskej Lomnici sa uskutoční ďalší ročník podujatia Snežné psy, malých i veľkých čaká víkend plný zábavy
Počas nadchádzajúceho víkendu 7. a 8. februára sa v Tatranskej Lomnici uskutoční ďalší ročník obľúbeného rodinného podujatia Snežné psy. Na účastníkov čakajú dva dni plné súťaží, rozprávok, ...
Zdieľať
6.2.2026 (SITA.sk) - Počas nadchádzajúceho víkendu 7. a 8. februára sa v Tatranskej Lomnici uskutoční ďalší ročník obľúbeného rodinného podujatia Snežné psy. Na účastníkov čakajú dva dni plné súťaží, rozprávok, vystúpení psíkov, lavínových hier a rodinnej lyžovačky na zjazdovkách strediska Tatranská Lomnica.
Deti ako správni objavitelia sa budú môcť zúčastniť expedičných výprav do ďalekých-neďalekých zákutí ľadovej krajiny. Počas soboty aj nedele je pre nich pripravená dobrodružná expedícia od póla k pólu, ktorá je plná zábavných úloh. Svoje schopnosti na reálnom príklade ukážu aj lavínové psy so svojimi psovodmi z Horskej záchrannej služby, ktoré sa budú snažiť vypátrať a následne vyslobodiť dobrovoľníkov, ktorí „uviazli“ pod lavínou.
Podujatie sa uskutoční pod Lomnickým štítom, v Tatranskej Lomnici, konkrétne v areáli Maxilandu vedľa Apresski baru. Vstup na podujatie je zadarmo.
Zdroj: SITA.sk - V Tatranskej Lomnici sa uskutoční ďalší ročník podujatia Snežné psy, malých i veľkých čaká víkend plný zábavy © SITA Všetky práva vyhradené.
Deti ako správni objavitelia sa budú môcť zúčastniť expedičných výprav do ďalekých-neďalekých zákutí ľadovej krajiny. Počas soboty aj nedele je pre nich pripravená dobrodružná expedícia od póla k pólu, ktorá je plná zábavných úloh. Svoje schopnosti na reálnom príklade ukážu aj lavínové psy so svojimi psovodmi z Horskej záchrannej služby, ktoré sa budú snažiť vypátrať a následne vyslobodiť dobrovoľníkov, ktorí „uviazli“ pod lavínou.
Podujatie sa uskutoční pod Lomnickým štítom, v Tatranskej Lomnici, konkrétne v areáli Maxilandu vedľa Apresski baru. Vstup na podujatie je zadarmo.
Zdroj: SITA.sk - V Tatranskej Lomnici sa uskutoční ďalší ročník podujatia Snežné psy, malých i veľkých čaká víkend plný zábavy © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
HONOR uvádza na slovenský trh sériu Magic8: Extrémna odolnosť a revolučná fotografia v srdci Jasnej
HONOR uvádza na slovenský trh sériu Magic8: Extrémna odolnosť a revolučná fotografia v srdci Jasnej