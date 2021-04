Kultúra v pláne obnovy definitívne nebude.

Rozporového rokovania sa zúčastnili aj premiér Eduard Heger a ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO). Hlavným cieľom pripomienky bola snaha prehodnotiť priority Plátu obnovy tak, aby boli pre kultúru vyčlenené 2% z celkového rozpočtu na reformy v kultúre, ako to odporúčal aj Európsky parlament.

„Neprekvapivým výsledkom stretnutia bohužiaľ bolo, že MF našu pripomienku neakceptovalo – okrem iného by to znamenalo, že by museli preorganizovať celé finančné rozdelenie Plánu obnovy a ‚niekomu zobrať‘,“ napísala Zora Jaurová.

„Presne to je však dôsledkom zlého a netransparentného procesu prípravy Plánu obnovy, do ktorého bola odborná a širšia verejnosť zapojená až v medzirezortnom pripomienkovom konaní, kde prakticky žiadne zásadnejšie a koncepčné zmeny nie sú možné.“