Martin Harich so skupinou For You prichádzajú s novinkou bez nástrojov Right Beside You. Všetky zvuky v novinke sú vytvorené výlučne hlasmi šiestich spevákov. Autorom hudby aj textu je Martin Harich, réžiu klipu majú na konte všetci vokalisti. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.





„Do mobilu som si nahral prvý úryvok skladby a neprikladal som tomu veľkú váhu. Na cestách vždy tvorím a niekedy je v prvej forme pesničky ťažké rozpoznať, čo je použiteľné a čo nie. Bol som vtedy skoro tak zasnený, ako tá pieseň samotná. A pamätám si, že najviac ma tešil akýsi pokoj, ktorý z nej išiel. Prišiel som na to cestou domov v lietadle do Európy. Človek počas takého dlhého letu nemá veľa možností čo môže robiť, tak som si vypočul všetky nahrávky z Ameriky. Táto mi zostala najviac v hlave a hneď som v nej počul ľudské hlasy, veľa ľudských hlasov,” uviedol pre médiá Harich.„Skladbu sme nahrávali od januára 2021 v našom štúdiu For You. Maťo musel vždy pricestovať za nami, keďže je z Liptovského Mikuláša a naše štúdio je v Bratislave. Martin Harich je výborný hudobník, ktorý vie, čo chce, a zároveň pozná cestu, ako sa tam dostať,” hovorí o vzniku skladby líder kapely Milan Masiarik.„Text skladby je o ľudských bublinkách, v ktorých sa každý z nás kotúľa svojim smerom a robí tento svet farebnejším. Demo piesne som koncom minulého roka poslal Miňovi z For You. Už predtým sme o sebe vedeli a trochu premýšľali nad spoluprácou. Akurát sme možno čakali na vhodnú skladbu,” konštatuje Harich.Videoklip ku skladbe nakrúcal Rajmund Petrík a režírovali ho všetci speváci. Nakrúcali v Liptovskom Mikuláši v kaviarni Arch caffé, na Liptovskej Mare a pri vodnej nádrži Domaša.„Stavili sme na ľudské bublinky v kaviarni, ktoré kráčajú za svojím cieľom a na konci sa spoja, možno ani samy nevedia ako. Je to jedna z hlavných myšlienok piesne a verím, že samotný klip tento pocit podporí,” doplnil Harich.