Kultúra zostáva na periférii záujmu premiéra i prezidenta, stretnutie štrajkového výboru s Pellegrinim sa nekonalo

Na periférii záujmu

Spoluzodpovední za zlú situáciu

5.11.2024 (SITA.sk) - Stretnutie výboru Kultúrneho štrajku s prezidentom Petrom Pellegrinim sa dosiaľ nekonalo. Pôvodne sa malo uskutočniť 16. októbra, avšak pozvanie bolo zo strany prezidentskej kancelárie niekoľko dní predtým zrušené.„Pozvanie k prezidentovi sme dostali práve v deň rezignácie dnes už bývalej ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej , nominantky strany Hlas , ktorej je Peter Pellegrini čestným predsedom. Vzhľadom na načasovanie pozvania, žiaľ, ťažko odolávame dojmu, že pálčivé témy kultúry mali prezidentovi poslúžiť v jeho politickej taktike. Hoci jej cieľ nepoznáme, a asi na ňu ani nenabral odvahu, výsledkom je len to, že kultúra naďalej zostáva na periférii záujmu premiéra, prezidenta i zastupujúceho predsedu parlamentu, a je vydaná napospas diletantizmu Slovenskej národnej strany,” skonštatovala Katarína Mišíková z výboru Kultúrneho štrajku.Pripomenula, že výbor sa usiluje o dialóg s politickou reprezentáciou, napriek tomu podľa nej narážajú na nezáujem zo strany politických predstaviteľov. Rovnako pripomenula aj rokovanie parlamentného výboru pre kultúru a médiá, na ktoré boli pozvaní, avšak predmetný výbor nebol uznášaniaschopný vzhľadom na neúčasť poslancov vládnej koalície.Výbor Kultúrneho štrajku tiež kritizoval, že pri nedávnom odvolávaní ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS ) v parlamente koaliční poslanci ministerku podržali. Podľa výboru sa takto stali spoluzodpovednými za zlú situáciu v rezorte, a zároveň dali najavo, že im nezáleží na odbornom spravovaní rezortu. Výbor Kultúrneho štrajku tiež uviedol, že koaliční poslanci dali najavo aj to, že s cieľom udržania vlády nepočúvajú kultúrnu obec ani si nevšímajú manažérske zlyhania súčasnej ministerky kultúry.„Je to výsmech nielen 4-tisíc ľuďom pracujúcim v kultúre, ktorí sa zapojili do Kultúrneho štrajku, ale tiež výsmech občanom a voličom, ktorí v dvoch takmer 200-tisícových petíciách dali najavo, čo si o ministrovaní Šimkovičovej myslia. Nebudeme skrývať, že sa hneváme. Áno, hneváme sa, lebo odmietame tolerovať tento nevkus, nekompetentnosť a aroganciu moci, ktorá každým dňom preráža nové dno,” deklarovala Mišíková.