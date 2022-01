Kultúrna obec bude pravidelne diskutovať o opatreniach so zástupcami rezortu zdravotníctva (video)

Otvorená kultúra

Podujatia sú rozdelené do 3 kategórií

13.1.2022 (Webnoviny.sk) - Kultúrna obec sa bude pravidelne stretávať so zástupcami Ministerstva zdravotníctva SR . Na stretnutiach by mali diskutovať a hľadať riešenia na jednotlivé výzvy, ktorým kultúra čelí. Uviedol to predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO) na tlačovej konferencii po spoločnom rokovaní so zástupcami ľudí z kultúry.Ako ďalej vysvetlil, úlohou stretnutí bude zaistiť čo najlepší chod kultúry z hľadiska predvídateľnosti. Na stretnutí sa zúčastnili aj ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) a minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).Za jeden z dôkazov, že súčasnej vláde na kultúre záleží považuje Heger to, že sa na pomoc tejto oblasti zatiaľ vyčlenilo viac ako 111 miliónov eur.Pavol Smolko z Hudobnej únie verí, že tieto „otvorené dvere“ umožnia zástupcom kultúry zaistiť, aby sa kultúra nezatvárala a ľudia z kultúry mohli pracovať pri akýchkoľvek opatreniach.„Otvorili sme dnes pre nás dve podstatné témy. Jedna je pracovať a nezatvárať a druhá sú sanačné a rozvojové opatrenia v ekonomickej oblasti. Bez nich naša infraštruktúra nebude môcť pokračovať a reštartovať sa,“ zhodnotil.„Na našom dnešnom stretnutí sa zhmotnili presné pravidlá spolupráce, čo sa týka komunikácie s ministerstvom zdravotníctva, napríklad o pripravovaných opatreniach,“ objasnila Milanová. Za dôležité považuje, že si na stretnutí vyjasnili aj udalosti posledných dvoch týždňov.Kultúra v súčasnosti funguje na základe covid manuálu, podľa ktorého sa hromadné podujatia delia na tri kategórie – na nízko rizikové, stredne rizikové a vysoko rizikové.Pri nízko rizikových podujatiach, ktorými sú označené také, kde je nosenie respirátora a sedenie povinné, zároveň nie je povolená konzumácia jedla či nápojov, spev či povzbudzovanie účastníkov, je maximálna kapacita určená na 100 osôb, respektíve maximálne 50 percent kapacity priestoru.V rámci stredne rizikových podujatí, kde je povinné nosenie respirátora a fixné sedenie či státie, sa počet účastníkov obmedzí na 100 osôb alebo maximálne 25 percent kapacity priestoru.Pri vysoko rizikových podujatiach, kde je nosenie respirátora obmedzené a je povolená konzumácia a podobne, je maximálna kapacita určená na 20 osôb, pričom zoznam účastníkov je povinný. Ide najmä o svadby, kary, oslavy, večierky, plesy či diskotéky.