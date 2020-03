Kultúrna obec víta kroky novej ministerky riešiť situáciu počas pandémie

Víta ho aj platforma Stojíme pri kultúre, ktorá pozitívne vníma i výzvu na spoluprácu s kultúrnou a umeleckou obcou. Stretnutie by sa malo konať tento týždeň.

Treba hľadať riešenia

Platforma verí, že nové vedenie ministerstva kultúry po oboznámení sa s aktuálnym stavom rezortu bude hľadať rýchle a efektívne riešenia v spolupráci s ministerstvom financií, aby predišlo kolapsu kultúrnej infraštruktúry.

Protipandemické opatrenia v kultúre

Prebieha celoslovenský prieskum

31.3.2020 - Zriadenie krízového štábu rezortom kultúry na riešenie ekonomicko-sociálnych dôsledkov šírenia sa koronavírusu je podľa generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla Petra Kováča absolútne logický krok.Riaditeľ Slovenského národného divadla uznáva, že ministerka Natália Milanová (OĽaNO) prevzala rezort vo veľmi zložitej situácii.„Niet jej čo závidieť, treba jej popriať, aby to zvládla, veď z toho budeme mať osoh všetci. A nemyslím iba materiálny," podotkol pre agentúru SITA. Výzva na dialóg s kultúrnou obcou o dopade ekonomických následkov epidémie na kultúrnu sféru považuje za sympatickú.Platforma Stojíme pri kultúre chce na stretnutí informovať ministerku o priebehu zbierania dát o dopade protipandemických opatrení na oblasť kultúry.„Jednotlivé riešenia dôsledkov mimoriadnej situácie je potrebné hľadať v spoločnom otvorenom dialógu a za pomoci relevantných dát, preto by ministerka kultúry teraz mala osloviť aj zástupcov kreatívneho priemyslu a profesijné organizácie, ktoré dáta už priebežne zbierajú a môžu pomôcť ministerstvu pri hľadaní efektívnych riešení. Tie podľa nás totiž musia vzísť z kompromisu medzi potrebným a možným," uviedla pre agentúru SITA Nina Vidovencová z platformy.Celoslovenský prieskum dopadu koronavírusu na kultúru sleduje aktuálnu situáciu umelcov, zástupcov kultúrnych inštitúcií, organizácií a podnikov kreatívneho priemyslu. Zber dát trvá do 10. apríla. Kultúrna obec si ho nájde na TU Zriadenie krízového štáb rezortu kultúry na riešenie ekonomicko-sociálnych dôsledkov šírenia sa koronavírusu ministerka Milanová oznámila minulý týždeň. V rámci svojho rezortu chce tak prednostne riešiť kritickú situáciu, ktorú v tomto období zažíva celá kultúrna obec.