VIDEO: Známe tváre spojilo video šíriace pozitívny odkaz - Život po karanéne

Známe tváre slovenského šoubiznisu spojilo nové video, ktoré má vyslať pozitívnu energiu Slovensku v náročnom období koronakrízy. Umelci v ňom prezrádzajú, čo im priniesli alebo k čomu ich donútili karanténne časy, ktoré spôsobil nový koronavírus.





"Celé video vzniklo bez osobného kontaktu, bolo odrežírované Marcom Procházkom cez videohovor a videá spracované v postprodukcii," približujú tvorcovia vtipný projekt s názvom Život po Karanténe dostupný na www.youtube.com/watch?v=ePd5Lm3uZLc. So zámerom rozšíriť pozitívny odkaz sa do neho zapojili umelci, hudobníci a herci ako Aless Capparelli, Matej Sajfa Cifra, Laura Gavaldová, Tomáš Yxo Dohňanský, Dano Dangl, Filip Jančík, Patrik Herman, Andy Kraus, Martin Harich, Dominika Mirgová a ďalší.Autori videa vyzývajú, aby sa jeho diváci zapojili a v komentároch sa podelili o to pozitívne, čo im priniesla karanténa. "Konečne mám čas na dopísanie mojich rozpísaných románov a na písanie poviedok. Viac času venujem rodine. Pozerám seriály, na ktoré som sa chystal strašne dlho, a to platí aj pre knihy. Konečne som sa v tom zhone pozastavil a porozmýšľal. Vďaka Bohu za tento čas," prezradil jeden z komentárov pod videom.